Ковалец пригласил в Подолье экс-игрока клубов УПЛ
Похоже, что в Хмельницком собирается боеспособный коллектив
Возглавляемое бывшим наставником молодежной сборной Украины Сергеем Ковальцом хмельницкое «Подолье» решило провести внеплановый спарринг с винницкой «Нивой».
По словам главного тренера хмельничан Сергея Ковальца, за неполный месяц это будет уже третья встреча соперников. В первой из них «Подолье» взяло верх 1:0, а во втором была зафиксирована ничья, 2:2.
«С «Нивой» сыграем в Виннице, и на этом первый этап подготовки к весенней части чемпионата будет завершен. После этого подопечные получат три выходных, а дальше нас ждет второй этап. Его проведем с 3 по 14 марта в Винниках, где также запланирован ряд спаррингов. Что касается новичков, то в последнее время клуб подписал нескольких молодых воспитанников местного футбола и опытного защитника Антона Савина, предыдущим клубом в карьере которого был «Мариуполь». Кроме него, он играл и за другие клубы Премьер-лиги», – сказал Ковалец.
Савин уже не первый новичок команды Ковальца с опытом выступлений в Премьер-лиге. Интересно, что он чуть больше двух недель назад отпраздновал свое 35-летие. Именно такой игровой номер Савин выбрал для выступлений в «Подолье».
Ранее мы сообщали, что «Подолье» сыграло товарищеский матч с «Металлистом 1925».
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