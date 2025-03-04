ВИДЕО. Синчук прибыл в Монреаль и начал тренировки с клубом MLS
Украинский хавбек решил визовые вопросы и готов дебютировать за океаном
Украинский вингер Геннадий Синчук наконец-то уладил визовые вопросы и присоединился к своей новой команде – канадскому клубу «Монреаль».
18-летний футболист уже приступил к тренировкам и готовится к своему дебюту за океаном в MLS.
Синчук – воспитанник харьковского футбола, прошедший школу «Металлиста». В мае 2023 он дебютировал в УПЛ в составе харьковского клуба.
В январе 2025 года Геннадий подписал контракт с Монреалем до 2028 года с возможностью продления еще на год.
ВИДЕО. Синчук прибыл в Монреаль и начал тренировки с клубом MLS
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