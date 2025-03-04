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Major League Soccer
04 марта 2025, 02:10 | Обновлено 04 марта 2025, 02:15
72
0

ВИДЕО. Синчук прибыл в Монреаль и начал тренировки с клубом MLS

Украинский хавбек решил визовые вопросы и готов дебютировать за океаном

04 марта 2025, 02:10 | Обновлено 04 марта 2025, 02:15
72
0
ВИДЕО. Синчук прибыл в Монреаль и начал тренировки с клубом MLS
Клуб де Фут Монреаль. Геннадий Синчук

Украинский вингер Геннадий Синчук наконец-то уладил визовые вопросы и присоединился к своей новой команде – канадскому клубу «Монреаль».

18-летний футболист уже приступил к тренировкам и готовится к своему дебюту за океаном в MLS.

Синчук – воспитанник харьковского футбола, прошедший школу «Металлиста». В мае 2023 он дебютировал в УПЛ в составе харьковского клуба.

В январе 2025 года Геннадий подписал контракт с Монреалем до 2028 года с возможностью продления еще на год.

ВИДЕО. Синчук прибыл в Монреаль и начал тренировки с клубом MLS

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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук видео
Николай Степанов Источник: Instagram
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