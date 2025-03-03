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Англия
03 марта 2025, 09:03 | Обновлено 03 марта 2025, 09:49
2844
1

Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии

Наставник «Манчестер Сити» похвалил украинского защитника

03 марта 2025, 09:03 | Обновлено 03 марта 2025, 09:49
2844
1
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Плимут». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Единственный гол в составе гостей забил защитник Максим Таловеров. Украинский футболист рассказал, о чем говорил с наставником «горожан» Пепом Гвардиолой:

«Если коротко, ему нравится, как защищается «Плимут», как происходит перестройка в обороне. Все дисциплинировано, и он это очень уважает. Язык тела защитников, как мы поддерживаем друг друга, как взаимодействуем с полузащитниками и вратарем, все это хорошо настроено.

Гвардиола также отметил, что смотрел игру с «Ливерпулем» и похвалил наши действия в ней. Он сделал выводы после двух матчей. Конечно, приятно, когда к тебе подходит один из величайших тренеров современности, хвалит защиту и говорит, что ему нравится. Это было неожиданно и приятно. Я даже представить не мог, что Пеп подойдет и скажет несколько приятных слов относительно нашей команды», – рассказал Таловеров.

Защитник перебрался в английский клуб из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро во время зимнего трансферного окна. В составе «Плимута» Таловеров провел семь матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Плимут Максим Таловеров
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Володимир
Что- то парень много говорит.. И на поле и за его пределами..
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