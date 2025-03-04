Газон уже в порядке. Ворскла сможет принять Карпаты на домашней арене

Руководство полтавской Ворсклы подтвердило, что поединок 20-го тура УПЛ против Карпат состоится по расписанию в Полтаве.

Газон на центральном стадионе Полтавы полностью готов к игре. В бело-зеленом клубе сообщили:

«Газон центрального стадиона города полностью приведен в надлежащее состояние. Игра Ворскла – Карпаты состоится по графику».

Встреча состоится 6 марта, начало матча запланировано на 13:00.

Ранее матч Ворсклы против Динамо пришлось перенести в Киев из-за проблем с подогревом газона в Полтаве.