Украина. Премьер лига04 марта 2025, 01:53 | Обновлено 04 марта 2025, 02:02
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Газон уже в порядке. Ворскла сможет принять Карпаты на домашней арене
Поединок 20-го тура УПЛ состоится 6 марта в 13:00 в Полтаве
04 марта 2025, 01:53 | Обновлено 04 марта 2025, 02:02
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Руководство полтавской Ворсклы подтвердило, что поединок 20-го тура УПЛ против Карпат состоится по расписанию в Полтаве.
Газон на центральном стадионе Полтавы полностью готов к игре. В бело-зеленом клубе сообщили:
«Газон центрального стадиона города полностью приведен в надлежащее состояние. Игра Ворскла – Карпаты состоится по графику».
Встреча состоится 6 марта, начало матча запланировано на 13:00.
Ранее матч Ворсклы против Динамо пришлось перенести в Киев из-за проблем с подогревом газона в Полтаве.
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