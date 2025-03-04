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  4. Газон уже в порядке. Ворскла сможет принять Карпаты на домашней арене
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 01:53 | Обновлено 04 марта 2025, 02:02
42
0

Газон уже в порядке. Ворскла сможет принять Карпаты на домашней арене

Поединок 20-го тура УПЛ состоится 6 марта в 13:00 в Полтаве

04 марта 2025, 01:53 | Обновлено 04 марта 2025, 02:02
42
0
Газон уже в порядке. Ворскла сможет принять Карпаты на домашней арене
ФК Ворскла

Руководство полтавской Ворсклы подтвердило, что поединок 20-го тура УПЛ против Карпат состоится по расписанию в Полтаве.

Газон на центральном стадионе Полтавы полностью готов к игре. В бело-зеленом клубе сообщили:

«Газон центрального стадиона города полностью приведен в надлежащее состояние. Игра Ворскла – Карпаты состоится по графику».

Встреча состоится 6 марта, начало матча запланировано на 13:00.

Ранее матч Ворсклы против Динамо пришлось перенести в Киев из-за проблем с подогревом газона в Полтаве.

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Ворскла Полтава Карпаты Львов Ворскла - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Ворскла им. А.Бутовского газон
Николай Степанов Источник: Трибуна
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