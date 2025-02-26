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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 17:33 |
565
4

В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве

Причина – нестабильность электроснабжения и низкая температура ночью

26 февраля 2025, 17:33 |
565
4
В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве
ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского «Динамо» объяснила, почему выездной матч против полтавской «Ворсклы» состоится не в Полтаве, а на домашнем стадионе столичного клуба:

«Как проинформировали в полтавском клубе, газон стадиона «Ворскла» имени Алексея Бутовского готов к проведению матча, но в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка может не соответствовать Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Исходя из этого, руководство «Ворсклы» обратилось к своим коллегам из «Александрии», чтобы провести игру на КСК «Ника», который заявлен полтавчанами как резервный стадион, но получили отказ. В итоге полтавский клуб обратился к «Динамо» с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского, и наш клуб пошел навстречу своему будущему сопернику. При этом мероприятия по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя «Динамо».

Проведение матча «Ворскла» – «Динамо» запланировано на 28 февраля 2025 года в 15:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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+1
AK.228
Очень нужна третья звезда - играем все в Киеве
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-1
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Pavel_i_CO
Можна було поберегти сили і вимагати технічну поразку у Ворскли, але на це має право лише східнячий клубєц)
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-1
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