Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плохая игра. Какую оценку получил Степаненко за матч Газиантеп – Эюпспор?
Турция
04 марта 2025, 04:23 | Обновлено 04 марта 2025, 04:30
16
0

Плохая игра. Какую оценку получил Степаненко за матч Газиантеп – Эюпспор?

Украинец получил от экспертов самый низкий балл

04 марта 2025, 04:23 | Обновлено 04 марта 2025, 04:30
16
0
Плохая игра. Какую оценку получил Степаненко за матч Газиантеп – Эюпспор?
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

3 февраля прошел матч 24-го тура чемпионата Турции между клубами «Газиантеп» и «Эюпспор».

Украинец Тарас Степаненко вышел в стартовом составе команды «Эюпспор», однако тренерский штаб усадил полузащитника на 60-й минуте на замену.

Как итог, «Газиантеп» уверенно разобрался с соперником и оформил победу со счетом 3:1.

Статистический портал WhoScored наградил каждого участника матча оценкой за свое выступление. Худший балл среди всех футболистов получил Степаненко, которому вообще не удалось поразить экспертов. Украинец получил от портала 5.7 балла.

В свою очередь игроком противостояния стал игроком «Газиантепа» Эммануэль Боатенг, вышедший на старте второго тайма. Статистический портал высоко оценил вклад футболиста, поскольку нападающий отличился двумя забитыми мячами – 8.3 балла.

Оценка матча «Газиантеп» – «Эюпспор» от WhoScored

По теме:
Кто стал самым лучшим? Оценки Сикана и Батагова за матч чемпионата Турции
Гол на 90+10. Два украинца сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции
Сыграет ли Степаненко? Известный состав Эюпспора на матч против Газиантепа
Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу Газиантеп стартовые составы Эюпспор оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Футбол | 03 марта 2025, 06:29 6
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем

Теперь слухи подтверждены официально

«Главное – без травм». Шовковский подвел итоги зимних сборов Динамо
Футбол | 04 марта 2025, 03:57 0
«Главное – без травм». Шовковский подвел итоги зимних сборов Динамо
«Главное – без травм». Шовковский подвел итоги зимних сборов Динамо

Тренер команды ждет результатов

Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Футбол | 03.03.2025, 08:50
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Футбол | 03.03.2025, 09:03
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
Футбол | 03.03.2025, 23:48
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
ПИХАЛЕНОК: «Играя в футболке Динамо, нужно стремиться к высоким местам»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
02.03.2025, 08:45 16
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем