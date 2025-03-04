Плохая игра. Какую оценку получил Степаненко за матч Газиантеп – Эюпспор?

3 февраля прошел матч 24-го тура чемпионата Турции между клубами «Газиантеп» и «Эюпспор».

Украинец Тарас Степаненко вышел в стартовом составе команды «Эюпспор», однако тренерский штаб усадил полузащитника на 60-й минуте на замену.

Как итог, «Газиантеп» уверенно разобрался с соперником и оформил победу со счетом 3:1.

Статистический портал WhoScored наградил каждого участника матча оценкой за свое выступление. Худший балл среди всех футболистов получил Степаненко, которому вообще не удалось поразить экспертов. Украинец получил от портала 5.7 балла.

В свою очередь игроком противостояния стал игроком «Газиантепа» Эммануэль Боатенг, вышедший на старте второго тайма. Статистический портал высоко оценил вклад футболиста, поскольку нападающий отличился двумя забитыми мячами – 8.3 балла.

Оценка матча «Газиантеп» – «Эюпспор» от WhoScored