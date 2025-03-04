Кто стал самым лучшим? Оценки Сикана и Батагова за матч чемпионата Турции
Александр Зубков из-за травмы не участвовал в поединке
3 марта в рамках 24-го тура чемпионата Турции было проведено четыре поединка.
В одном из матча «Трабзонспор» отправился в гости в клуб «Коньяспор».
В стартовый состав гостей попали только два украинца Арсений Батагов и Даниил Сикан. А вот Александр Зубков пропустил противостояние из-за повреждений.
Матч завершился голом на последних минутах и минимальной победой «Коньяспора» со счетом 1:0.
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После финального свистка статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов за выступление. Лучшим игроком в составе «Трабзонспора» стал украинский защитник Батагов, получивший от экспертов 7.1 балла. Другой представитель Украины, Сикан, не поразил аналитиков – 6.2 балла.
Несмотря на желтую карточку, игроком матча портал признал центрального защитника хозяев Угуркана Язгили – 8 баллов.
Оценки матча «Коньяспор» – «Трабзонспор» от WhoScored
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