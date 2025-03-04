Дело о финансовых махинациях. Блаттер и Платини снова предстали перед судом

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший глава УЕФА Мишель Платини снова предстали перед судом в Швейцарии.

Они обвиняются в финансовых махинациях, связанных с выплатой в адрес Платини 2 миллионам швейцарских франков, одобренной Блаттером в 2011 году.

В 2022 году оба экс-функционера были оправданы, однако швейцарская прокуратура подала апелляцию. Теперь дело рассматривает апелляционная палата Швейцарского уголовного суда. Обвинение настаивает на том, что выплата была незаконной и нанесла финансовый ущерб ФИФА.

Прокуратура требует для Блаттера и Платини по 20 месяцев заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Обвиняемые отрицают свою вину, заявляя, что средства были выплатой за консультативную работу Платини.

Ожидается, что судебный процесс продлится до 6 марта, а вердикт будет вынесен 25 марта.