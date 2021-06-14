Анчелотти согласен отпустить Лунина в Кадис – Don Balon

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин летом хочет покинуть мадридский клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

Если ранее предполагалось, что «бланкос» будут готовы отпустить Лунина в Серию А, то сейчас руководство «Реала» вновь настроено оставить украинского кипера в Ла Лиге.

Покупка Лунина была личной инициативой президента «Реала» Флорентино Переса, и тот по-прежнему верит, что украинец сможет стать ключевым кипером мадридцев, а пока нуждается в игровой практике в Ла Лиги.

Интерес к Лунину проявляет «Кадис», который будет готов арендовать украинца, и новоиспеченный коуч «Реала» Карло Анчелотти не против этой сделки.

Напомним, в сезоне-2020/21 Лунин провел только один матч во всех турнирах за «Реал».