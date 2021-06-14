Анчелотти согласен отпустить Лунина в Кадис – Don Balon

Новоиспеченный наставник «Реала» не видит украинца в основном составе «бланкос»

  • 14.06.2021 20:13
  • 5052 просмотра
  • 3 комментария
Анчелотти согласен отпустить Лунина в Кадис – Don Balon
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин летом хочет покинуть мадридский клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

Если ранее предполагалось, что «бланкос» будут готовы отпустить Лунина в Серию А, то сейчас руководство «Реала» вновь настроено оставить украинского кипера в Ла Лиге.

Покупка Лунина была личной инициативой президента «Реала» Флорентино Переса, и тот по-прежнему верит, что украинец сможет стать ключевым кипером мадридцев, а пока нуждается в игровой практике в Ла Лиги.

Интерес к Лунину проявляет «Кадис», который будет готов арендовать украинца, и новоиспеченный коуч «Реала» Карло Анчелотти не против этой сделки.

Напомним, в сезоне-2020/21 Лунин провел только один матч во всех турнирах за «Реал».

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Источник — Don Balon

(20 голосов)

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Комментарии
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 14.06.2021 21:28
    +1
    axylinam, 14.06.2021 20:21
    Оптимальный вариант для Лунина на данный момент,а то слишком долго на лавочке сидит
    и толку,если он будет в Кадисе лавку полировать,как это было в предыдущих арендах?Нужно или совсем уходить из Реала,или прописывать в соглашении аренды,что он отыграет столько то матчей.Команды Ла Лиги на такое идти не хотят,беря в аренду вратаря тупо на подмену.А на замене лучше в Реале сидеть,чем в Кадисе.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.06.2021 21:11
    0
    Ну а толку, что просидел сезон на лавке вторым вратарем? Ну да, второй вратарь Реала - это круто по статусу. Но это без толку для игровой практики
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 20:21
    +8
    Оптимальный вариант для Лунина на данный момент,а то слишком долго на лавочке сидит
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.06.2021 20:21
    +8
    Оптимальный вариант для Лунина на данный момент,а то слишком долго на лавочке сидит
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 14.06.2021 21:28
    +1
    axylinam, 14.06.2021 20:21
    Оптимальный вариант для Лунина на данный момент,а то слишком долго на лавочке сидит
    и толку,если он будет в Кадисе лавку полировать,как это было в предыдущих арендах?Нужно или совсем уходить из Реала,или прописывать в соглашении аренды,что он отыграет столько то матчей.Команды Ла Лиги на такое идти не хотят,беря в аренду вратаря тупо на подмену.А на замене лучше в Реале сидеть,чем в Кадисе.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.06.2021 21:11
    0
    Ну а толку, что просидел сезон на лавке вторым вратарем? Ну да, второй вратарь Реала - это круто по статусу. Но это без толку для игровой практики
    Ссылка
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