Пять выводов после матча Нидерланды – Украина

Матч в Амстердаме запомнится надолго. И не только сценарием и драматизмом, но и зрелищностью и интенсивностью. Практически по всем игровым параметрам и характеристикам игра Нидерланды – Украина – пока лучшая на Евро. Она была бы вообще уникальной, если бы команде Шевченко удалось добиться положительного результата. Но, увы, не удалось. Тем не менее, поблагодарить наших парней есть за что. Впрочем, как и пожурить. Ниже – главные выводы по горячим следам.
1. Левый фланг – катастрофа
Стартовый состав сборной Украины не был «узнаваем» на все сто процентов. Под вопросом для широкого «загалу» были сразу три позиции: вратарская, центра защиты и левого вингера. С двумя первыми Шевченко справился путем «интегрирования» в состав более сильных на данный момент исполнителей. Поэтому в рамке появился Бущан, а в паре с Матвиенко оказался Забарный. Можно утверждать, что эти два звена смотрелись естественно. Но вот с выбором левого вингера Шевченко явно не угадал. Возможно, Зубков и заслуживал места в сборной за предыдущие удачные игры, но против Нидерландов он сыграл неудачно. К тому же, очень рано травмировался и покинул поле. Сменивший его Марлос лишь поначалу пытался соответствовать высокому темпу игры, но затем стал явно не попадать в «ноты». К сожалению, опытного полузащитника «горняков» уже не хватает на матч. Тем более, такой сложный и энергоемкий. Увы, но наошибались и те, от кого ошибок, в принципе, не ждали: Миколенко и Зинченко, который тоже действовал чаще слева. Голландцы очень быстро учуяли нашу главную слабину и все время давили на нее. И своего добились. По всей видимости, в следующем матче сборной на позиции левого вингера сыграет кто-то другой.
2. Бущан: мог стать героем, но…
Динамовский кипер – однозначно лучший игрок первой половины матча. С хладнокровием удава и даже с какой-то флегматичностью Бущан ликвидировал одну за одной угрозы у своих ворот. Жора не «пихал» своим коллегам по защите, а просто делал свое дело. Делал очень качественно и спокойно. Его спокойствие и уверенность, до поры до времени, передавались и полевым игрокам. Но правда – лишь до поры. Наш левый фланг «чудил» на протяжении всего матча, и постоянно подчищать за Миколенко и компанией Бущан, к сожалению, не смог. Первый пропущенный гол – это вина прежде всего нашей защиты, а не нашего вратаря. Но вот второй и третий мячи – все же вину нужно делить поровну и между защитниками, и между голкипером. Тем не менее, в целом Георгий сыграл выше среднего. Настоящее боевое крещение он прошел. И именно он должен стать как минимум на Евро основным вратарем нашей национальной команды.
3. Малиновский с ролью лидера не справился
Помнится, накануне Евро главный тренер нашей сборной говорил, что удержать высочайшую форму Малиновского – не проблема. По словам Андрея Шевченко, одному из лидеров «Аталанты» и сборной Украины удастся без сверх усилий сохранять и на Евро свое высочайшее реноме. В контрольных матчах Руслан не впечатлял. Но тогда все мы в этой связи делали скидку на тренировочный статус спаррингов: мол, зачем рвать жилы, ведь по-настоящему выкладываться нужно в официальных встречах. Отнюдь не собираюсь утверждать, что Малиновский не выкладывался с голландцами. Как раз наоборот. Но на нем сейчас лежит более ответственная миссия (как и на Зинченко) – функции одного из вожаков коллектива, определяющего игру команды. С этой функцией Руслан не справился. Равно как и защитник «МанСити».
4. С мастерством у нас все в порядке
А вот Ярмоленко со своей ролью справился. Не зря наш тренерский штаб давал так много игровой практики Андрею в спаррингах. Пропустивший почти весь клубный сезон, капитан сборной Украины снова почувствовал нерв игры, ее ритм. Да и себя тоже. В игре против Нидерландов мы увидели былого Ярмоленко – заряженного, эмоционального, мастеровитого. Его гол – настоящее чудо. В игре, когда не получается почти ничего, в качестве контраргументов проходят, как правило, лишь нестандартные ходы. Андрей решил взять игру на себя – и нарисовал шедевр. Не менее мастерски забивал и Яремчук, откликнувшийся на отличную передачу Малиновского (наверное, единственный случай, после которого Руслану можно аплодировать за игру в Амстердаме). И вот где парадокс: несмотря на более высокий общекомандный уровень мастерства голландцев, именно украинцы забивали голы на чистой технике, тогда как наши соперники – исключительно после наших ошибок. Это одновременно и радует, и разочаровывает.
5. Теперь главное – восстановиться психологически
С высокими скоростями и давлением, предложенными соперником с первых минут, украинцы, по большому счету, справились. То есть, с точки зрения «физики» наша команда готова неплохо. Подопечные Шевченко не справились с аритмией оппонента. И, в некоторой степени, с мандражом. Особенно после первого пропущенного мяча. А когда показалось, что наша сказка вот-вот станет реальностью, Украина пропустила третий гол, который вряд ли добавил игрокам психологической уверенности. Именно над этим компонентом, на мой взгляд, нашей команде и нужно работать дальше в первую очередь. Видится, Андрею Николаевичу нужно морально разгрузить своих подопечных, найти нужные слова, чтобы их ошибки в игре против Голландии в дальнейшем стали залогом будущих успехов, а не поводом для депрессии. Дальше ведь – более простые оппоненты, нам по зубам, но вот собственные оплошности нужно минимизировать, ведь терять очки уже нельзя.
Валерий Василенко, Sport.ua
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Ну я верю она измениться
-
Защита - проходной двор, сыгранность низкая, стабильности, уверенности и жесткости нет. Сумбур, паника. Вратарь не управляет защитой.
-
Пятов-Кривцов-Матвиенко-Соболь-Попов выглядит более мощно и опытно.
-
Забарный сырой и неопытный. Сыгранности с Матвиенко нет. Центр обороны труба. Миколенко хороший игрок, но ему нужны опытные партнеры рядом.
-
Зинченко проваливает в ключевые моменты матча. До звезды там далеко. Понты нужно прикрутить. Средний игрок.
-
Малиновский не тянет на себе бремя лидерства в команде. Хотя мастерство и креатив конечно есть.
-
Марлос... может он и был хорош ... но уже не тянет. Шапаренко в разы свежее и креативнее.
-
Яремчук .... всю игру проигрывал все единоборства с его габаритам падал как пушинка. Играл слабо. Хорошо, что забил.
-
Ярмоленко ... мастерски забил гол и пахал по полной. Виден и опыт, и мастерство. Но свежести немного не хватает. Но был одним из лучших.
-
Сидорчук ... сложно сказать, не составил впечатление. Степаненко думаю можно было бы выпустить.
-
Из 5 замен Шевченко использовал 1. Почему загадка? Беседин, Сетпаненко, Безус, Соболь, Кривцов, Попов точно бы добавили свежести и активности команде.
-
Сборная сыграло очень слабо. Сплоченного коллектива нет. Тренер Шевченко похож на Ротаня. Нидерланды сырая команда, среднего уровня. Мы 2 гола забили почти случайно. Без комбинаций. Дальний удар и стандарт. Залетело.
-
Если не будет жесткого, мужского разбора с игроками внутри команды... то в Северной Македонией, думаю, будет максимум ничья.
А ещё представляете что такое проблема хряща в Колене у Тараса, неужели не видно что даже с Кипром ему тяжело было.
Наверное Шевченко виднее все таки.
Нет у нас 23 сильных игроков.
Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
але з чого така віра в Соболя?
Als je pannenkoeken eet met een schop, spoel ze dan niet weg met meidoorn als hersenatrofie op het gezicht.
Нет у нас 23 сильных игроков.
Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
Какая Катастрофа на левом фланге.
А ничего что тот же "плохой Миколенко" сделал 10 удачных действий в борьбе уступив только Зинченко и Забарному.
Можно это написать?
Можно.
А этот дебилизм.
Сначала Малиновский плохой, но потом он делает пас голевой, и вроде хороший.
А Жору хоть можно было бы выделить?
У нас нет профи журналистики, у нас есть типо журналистика.
Вы почитайте прессу других европейских стран.
Как они поддерживают своих даже критикуя.
Як нічия може бути казкою? Шо за плєбєйство? Казка - це перемога в фіналі, а не нічия
А на македонян и Трубина хватит.
Надо было свежих выпускать игроков.
Надо было свежих выпускать игроков.
Ну я верю она измениться
-
Защита - проходной двор, сыгранность низкая, стабильности, уверенности и жесткости нет. Сумбур, паника. Вратарь не управляет защитой.
-
Пятов-Кривцов-Матвиенко-Соболь-Попов выглядит более мощно и опытно.
-
Забарный сырой и неопытный. Сыгранности с Матвиенко нет. Центр обороны труба. Миколенко хороший игрок, но ему нужны опытные партнеры рядом.
-
Зинченко проваливает в ключевые моменты матча. До звезды там далеко. Понты нужно прикрутить. Средний игрок.
-
Малиновский не тянет на себе бремя лидерства в команде. Хотя мастерство и креатив конечно есть.
-
Марлос... может он и был хорош ... но уже не тянет. Шапаренко в разы свежее и креативнее.
-
Яремчук .... всю игру проигрывал все единоборства с его габаритам падал как пушинка. Играл слабо. Хорошо, что забил.
-
Ярмоленко ... мастерски забил гол и пахал по полной. Виден и опыт, и мастерство. Но свежести немного не хватает. Но был одним из лучших.
-
Сидорчук ... сложно сказать, не составил впечатление. Степаненко думаю можно было бы выпустить.
-
Из 5 замен Шевченко использовал 1. Почему загадка? Беседин, Сетпаненко, Безус, Соболь, Кривцов, Попов точно бы добавили свежести и активности команде.
-
Сборная сыграло очень слабо. Сплоченного коллектива нет. Тренер Шевченко похож на Ротаня. Нидерланды сырая команда, среднего уровня. Мы 2 гола забили почти случайно. Без комбинаций. Дальний удар и стандарт. Залетело.
-
Если не будет жесткого, мужского разбора с игроками внутри команды... то в Северной Македонией, думаю, будет максимум ничья.
А ещё представляете что такое проблема хряща в Колене у Тараса, неужели не видно что даже с Кипром ему тяжело было.
Наверное Шевченко виднее все таки.
Нет у нас 23 сильных игроков.
Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
але з чого така віра в Соболя?
Als je pannenkoeken eet met een schop, spoel ze dan niet weg met meidoorn als hersenatrofie op het gezicht.
Нет у нас 23 сильных игроков.
Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
Какая Катастрофа на левом фланге.
А ничего что тот же "плохой Миколенко" сделал 10 удачных действий в борьбе уступив только Зинченко и Забарному.
Можно это написать?
Можно.
А этот дебилизм.
Сначала Малиновский плохой, но потом он делает пас голевой, и вроде хороший.
А Жору хоть можно было бы выделить?
У нас нет профи журналистики, у нас есть типо журналистика.
Вы почитайте прессу других европейских стран.
Как они поддерживают своих даже критикуя.
Як нічия може бути казкою? Шо за плєбєйство? Казка - це перемога в фіналі, а не нічия
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