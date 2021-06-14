Пять выводов после матча Нидерланды – Украина

Стартовая игра нашей сборной на Евро-2020 оставила противоречивые впечатления…

  • 14.06.2021 13:27
  • 5463 просмотра
  • 33 комментария
Пять выводов после матча Нидерланды – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч в Амстердаме запомнится надолго. И не только сценарием и драматизмом, но и зрелищностью и интенсивностью. Практически по всем игровым параметрам и характеристикам игра Нидерланды – Украина – пока лучшая на Евро. Она была бы вообще уникальной, если бы команде Шевченко удалось добиться положительного результата. Но, увы, не удалось. Тем не менее, поблагодарить наших парней есть за что. Впрочем, как и пожурить. Ниже – главные выводы по горячим следам.

1. Левый фланг – катастрофа

Стартовый состав сборной Украины не был «узнаваем» на все сто процентов. Под вопросом для широкого «загалу» были сразу три позиции: вратарская, центра защиты и левого вингера. С двумя первыми Шевченко справился путем «интегрирования» в состав более сильных на данный момент исполнителей. Поэтому в рамке появился Бущан, а в паре с Матвиенко оказался Забарный. Можно утверждать, что эти два звена смотрелись естественно. Но вот с выбором левого вингера Шевченко явно не угадал. Возможно, Зубков и заслуживал места в сборной за предыдущие удачные игры, но против Нидерландов он сыграл неудачно. К тому же, очень рано травмировался и покинул поле. Сменивший его Марлос лишь поначалу пытался соответствовать высокому темпу игры, но затем стал явно не попадать в «ноты». К сожалению, опытного полузащитника «горняков» уже не хватает на матч. Тем более, такой сложный и энергоемкий. Увы, но наошибались и те, от кого ошибок, в принципе, не ждали: Миколенко и Зинченко, который тоже действовал чаще слева. Голландцы очень быстро учуяли нашу главную слабину и все время давили на нее. И своего добились. По всей видимости, в следующем матче сборной на позиции левого вингера сыграет кто-то другой.    

2. Бущан: мог стать героем, но…

Getty Images/Global Images Ukraine

Динамовский кипер – однозначно лучший игрок первой половины матча. С хладнокровием удава и даже с какой-то флегматичностью Бущан ликвидировал одну за одной угрозы у своих ворот. Жора не «пихал» своим коллегам по защите, а просто делал свое дело. Делал очень качественно и спокойно. Его спокойствие и уверенность, до поры до времени, передавались и полевым игрокам. Но правда – лишь до поры. Наш левый фланг «чудил» на протяжении всего матча, и постоянно подчищать за Миколенко и компанией Бущан, к сожалению, не смог. Первый пропущенный гол – это вина прежде всего нашей защиты, а не нашего вратаря. Но вот второй и третий мячи – все же вину нужно делить поровну и между защитниками, и между голкипером. Тем не менее, в целом Георгий сыграл выше среднего. Настоящее боевое крещение он прошел. И именно он должен стать как минимум на Евро основным вратарем нашей национальной команды.

3. Малиновский с ролью лидера не справился

Помнится, накануне Евро главный тренер нашей сборной говорил, что удержать высочайшую форму Малиновского – не проблема. По словам Андрея Шевченко, одному из лидеров «Аталанты» и сборной Украины удастся без сверх усилий сохранять и на Евро свое высочайшее реноме. В контрольных матчах Руслан не впечатлял. Но тогда все мы в этой связи делали скидку на тренировочный статус спаррингов: мол, зачем рвать жилы, ведь по-настоящему выкладываться нужно в официальных встречах. Отнюдь не собираюсь утверждать, что Малиновский не выкладывался с голландцами. Как раз наоборот. Но на нем сейчас лежит более ответственная миссия (как и на Зинченко) – функции одного из вожаков коллектива, определяющего игру команды. С этой функцией Руслан не справился. Равно как и защитник «МанСити».

Getty Images/Global Images Ukraine

4. С мастерством у нас все в порядке

А вот Ярмоленко со своей ролью справился. Не зря наш тренерский штаб давал так много игровой практики Андрею в спаррингах. Пропустивший почти весь клубный сезон, капитан сборной Украины снова почувствовал нерв игры, ее ритм. Да и себя тоже. В игре против Нидерландов мы увидели былого Ярмоленко – заряженного, эмоционального, мастеровитого. Его гол – настоящее чудо. В игре, когда не получается почти ничего, в качестве контраргументов проходят, как правило, лишь нестандартные ходы. Андрей решил взять игру на себя – и нарисовал шедевр. Не менее мастерски забивал и Яремчук, откликнувшийся на отличную передачу Малиновского (наверное, единственный случай, после которого Руслану можно аплодировать за игру в Амстердаме). И вот где парадокс: несмотря на более высокий общекомандный уровень мастерства голландцев, именно украинцы забивали голы на чистой технике, тогда как наши соперники – исключительно после наших ошибок. Это одновременно и радует, и разочаровывает.

5. Теперь главное – восстановиться психологически

С высокими скоростями и давлением, предложенными соперником с первых минут, украинцы, по большому счету, справились. То есть, с точки зрения «физики» наша команда готова неплохо. Подопечные Шевченко не справились с аритмией оппонента. И, в некоторой степени, с мандражом. Особенно после первого пропущенного мяча. А когда показалось, что наша сказка вот-вот станет реальностью, Украина пропустила третий гол, который вряд ли добавил игрокам психологической уверенности. Именно над этим компонентом, на мой взгляд, нашей команде и нужно работать дальше в первую очередь. Видится, Андрею Николаевичу нужно морально разгрузить своих подопечных, найти нужные слова, чтобы их ошибки в игре против Голландии в дальнейшем стали залогом будущих успехов, а не поводом для депрессии. Дальше ведь – более простые оппоненты, нам по зубам, но вот собственные оплошности нужно минимизировать, ведь терять очки уже нельзя.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:16
    0
    dd dent, 14.06.2021 14:14
    Есть такое отчасти, впрочем надо было на игроков упл больше обращать внимания, тогда хотя б в форме был запас, а так и дёрнуть не кого было, разве шо Степаненко если здоров уже помимо Шапы
    Это наша проблема которая длиться 30 лет.
    Ну я верю она измениться
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.06.2021 14:15
    0
    Вратарь - нервный и нестабильный. Сейвы и ляпы - как результат 3 пропущенных гола. Как можно давать вратарю приз игрока матча - если он пропустил 3 мяча. Это загадка. Пятов в сборной значительно лучше смотрится.
    -
    Защита - проходной двор, сыгранность низкая, стабильности, уверенности и жесткости нет. Сумбур, паника. Вратарь не управляет защитой.
    -
    Пятов-Кривцов-Матвиенко-Соболь-Попов выглядит более мощно и опытно.
    -
    Забарный сырой и неопытный. Сыгранности с Матвиенко нет. Центр обороны труба. Миколенко хороший игрок, но ему нужны опытные партнеры рядом.
    -
    Зинченко проваливает в ключевые моменты матча. До звезды там далеко. Понты нужно прикрутить. Средний игрок.
    -
    Малиновский не тянет на себе бремя лидерства в команде. Хотя мастерство и креатив конечно есть.
    -
    Марлос... может он и был хорош ... но уже не тянет. Шапаренко в разы свежее и креативнее.
    -
    Яремчук .... всю игру проигрывал все единоборства с его габаритам падал как пушинка. Играл слабо. Хорошо, что забил.
    -
    Ярмоленко ... мастерски забил гол и пахал по полной. Виден и опыт, и мастерство. Но свежести немного не хватает. Но был одним из лучших.
    -
    Сидорчук ... сложно сказать, не составил впечатление. Степаненко думаю можно было бы выпустить.
    -
    Из 5 замен Шевченко использовал 1. Почему загадка? Беседин, Сетпаненко, Безус, Соболь, Кривцов, Попов точно бы добавили свежести и активности команде.
    -
    Сборная сыграло очень слабо. Сплоченного коллектива нет. Тренер Шевченко похож на Ротаня. Нидерланды сырая команда, среднего уровня. Мы 2 гола забили почти случайно. Без комбинаций. Дальний удар и стандарт. Залетело.
    -
    Если не будет жесткого, мужского разбора с игроками внутри команды... то в Северной Македонией, думаю, будет максимум ничья.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:15
    0
    Павло Бубенко, 14.06.2021 14:05
    Этот проигрыш - однозначно проигрыш в первую очередь,- Шевченко! Отлично осознавая, что голландцы будут непрерывно атаковать и "физика" у них на порядок выше, нежели у наших, многократно, совершенно напрасно переоцененных зарубежных "звезд" типа Зинченко с Малиновским,- в "опорники" в пару к Сидорчуку следовало ставить Степаненко, который в такого типа игре на два-три порядка качественнее и полезнее, нежели Зинченко вкупе с Марлосом! Выпускать на поле Тараса тем более следовало сразу же после того, как наши сравняли счет! Глядишь - и рослого Степаненко не смог бы продавить голландец, как продавил щуплого Зинчекно, забивая третий мяч.. Ну а то, что "зездочка" Миколенко весь прошедший сезон не улучшал, а лишь ухудшал свои тактико-технические показатели - не видел только разве что слепой да еще Андрюха - свет Шевченко! Так что итог закономерен - в проигрыше матча вина главного тренера - несомненна!
    Вы представляете какие скорости были?
    А ещё представляете что такое проблема хряща в Колене у Тараса, неужели не видно что даже с Кипром ему тяжело было.
    Наверное Шевченко виднее все таки.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:14
    0
    Trasher311987, 14.06.2021 14:10
    Так я о чем.
    Нет у нас 23 сильных игроков.
    Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
    Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
    А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
    Есть такое отчасти, впрочем надо было на игроков упл больше обращать внимания, тогда хотя б в форме был запас, а так и дёрнуть не кого было, разве шо Степаненко если здоров уже помимо Шапы
    Ссылка
    Istm
      Istm, 14.06.2021 14:10
    0
    _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
    Миколенко в цьому сезоні замість розвитку здав дуже.
    але з чого така віра в Соболя?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.06.2021 14:10
    0
    _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
    Дак Соболь еще более нулячий. Оптимально Шапаренко в пару к Малине а на левый фланг Зиню и пусть помогает в защите. Когда давление на ЛЗ меньше то и ошибок меньше, позиционных так точно.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 14:10
    0
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:37
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Не плохо поработал, ради одного комментария, бот!
    Als je pannenkoeken eet met een schop, spoel ze dan niet weg met meidoorn als hersenatrofie op het gezicht.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:10
    0
    dd dent, 14.06.2021 14:03
    Ну это уже вопрос уровня журналистов конечно
    Так я о чем.
    Нет у нас 23 сильных игроков.
    Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
    Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
    А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    0
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 14.06.2021 14:05
    +2
    Этот проигрыш - однозначно проигрыш в первую очередь,- Шевченко! Отлично осознавая, что голландцы будут непрерывно атаковать и "физика" у них на порядок выше, нежели у наших, многократно, совершенно напрасно переоцененных зарубежных "звезд" типа Зинченко с Малиновским,- в "опорники" в пару к Сидорчуку следовало ставить Степаненко, который в такого типа игре на два-три порядка качественнее и полезнее, нежели Зинченко вкупе с Марлосом! Выпускать на поле Тараса тем более следовало сразу же после того, как наши сравняли счет! Глядишь - и рослого Степаненко не смог бы продавить голландец, как продавил щуплого Зинчекно, забивая третий мяч.. Ну а то, что "зездочка" Миколенко весь прошедший сезон не улучшал, а лишь ухудшал свои тактико-технические показатели - не видел только разве что слепой да еще Андрюха - свет Шевченко! Так что итог закономерен - в проигрыше матча вина главного тренера - несомненна!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:03
    0
    Trasher311987, 14.06.2021 13:47
    Это не нормально.
    Какая Катастрофа на левом фланге.
    А ничего что тот же "плохой Миколенко" сделал 10 удачных действий в борьбе уступив только Зинченко и Забарному.
    Можно это написать?
    Можно.
    А этот дебилизм.
    Сначала Малиновский плохой, но потом он делает пас голевой, и вроде хороший.
    А Жору хоть можно было бы выделить?
    У нас нет профи журналистики, у нас есть типо журналистика.
    Вы почитайте прессу других европейских стран.
    Как они поддерживают своих даже критикуя.
    Ну это уже вопрос уровня журналистов конечно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:02
    0
    __Funny_Cat, 14.06.2021 13:57
    Топовый игрок
    Жаль что уже закат идёт
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 14.06.2021 14:02
    0
    " А коли здалося, що наша казка ось-ось стане реальністю..."
    Як нічия може бути казкою? Шо за плєбєйство? Казка - це перемога в фіналі, а не нічия
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 14.06.2021 13:57
    -1
    dd dent, 14.06.2021 13:30
    Гнали гнали на Ярмо, а он таки топ для наших еще, и хоть это наверное последний турнир такой у него, но отыграл отлично
    Топовый игрок
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 14.06.2021 13:53
    0
    euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:50
    Зина в комментариях сказал, что-то типа "добивать пошли" и тут прилетело...
    Это он наверное про Голандцев ))) что пошли добивать Украину и тут им два прилетело
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:53
    0
    Сан Саныч, 14.06.2021 13:52
    Что бы выйти с групы ,в Украины была всего лишь одна допустимая ошибка, они её уже вчера использовали ,дальше только две уверенные победы иначе допобачення
    1+3 или 3+1 хватит в двух играх
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:52
    0
    Надо Бущану отдохнуть в преддверии матча с Австрией.
    А на македонян и Трубина хватит.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 14.06.2021 13:52
    0
    Что бы выйти с групы ,в Украины была всего лишь одна допустимая ошибка, они её уже вчера использовали ,дальше только две уверенные победы иначе допобачення
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:50
    +1
    А Шева 3 слот замен не сделал, ни сразу после 2:2. Ни на 88 и 91 когда менялись голландцы.
    Надо было свежих выпускать игроков.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:50
    0
    Зина в комментариях сказал, что-то типа "добивать пошли" и тут прилетело...
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 14.06.2021 13:42
    +3
    Шостий висновок Шева програв тактично - 1. Розгубився після травми Зубкова ( не Марлос, а Соболем здвоїти проблемний фланг та НАГЛУХО закрити його). 2. Після 2-2 МИТТЄВО Стьопу замість Зіни, щоб укріпити центр та СЕЙВИТИ нічию. 3. Після 3-2 МИТТЄВО Сидора та Яремчука, які НАЇЛИСЯ на Бєсєдіна та Довбика і ВА БАНК. ТОПОВІ тренери на все реагують МИТТЄВО.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 13:30
    +3
    Гнали гнали на Ярмо, а он таки топ для наших еще, и хоть это наверное последний турнир такой у него, но отыграл отлично
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 14.06.2021 14:05
    +2
    Этот проигрыш - однозначно проигрыш в первую очередь,- Шевченко! Отлично осознавая, что голландцы будут непрерывно атаковать и "физика" у них на порядок выше, нежели у наших, многократно, совершенно напрасно переоцененных зарубежных "звезд" типа Зинченко с Малиновским,- в "опорники" в пару к Сидорчуку следовало ставить Степаненко, который в такого типа игре на два-три порядка качественнее и полезнее, нежели Зинченко вкупе с Марлосом! Выпускать на поле Тараса тем более следовало сразу же после того, как наши сравняли счет! Глядишь - и рослого Степаненко не смог бы продавить голландец, как продавил щуплого Зинчекно, забивая третий мяч.. Ну а то, что "зездочка" Миколенко весь прошедший сезон не улучшал, а лишь ухудшал свои тактико-технические показатели - не видел только разве что слепой да еще Андрюха - свет Шевченко! Так что итог закономерен - в проигрыше матча вина главного тренера - несомненна!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 14.06.2021 13:33
    +2
    Анатолій Маханець, 14.06.2021 13:31
    При третьому м"ячі голландців Зінченко (невисокий) не мав шансів у верховій боротьбі з Думфрісом, його мав опікати хтось із високих захисників
    Да у голі його звинувачувати як раз тупо, бо просто програв верх більш високому гравцю, але був там де треба, це не Марлос
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.06.2021 13:50
    +1
    А Шева 3 слот замен не сделал, ни сразу после 2:2. Ни на 88 и 91 когда менялись голландцы.
    Надо было свежих выпускать игроков.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 14.06.2021 13:43
    +1
    dd dent, 14.06.2021 13:30
    Гнали гнали на Ярмо, а он таки топ для наших еще, и хоть это наверное последний турнир такой у него, но отыграл отлично
    Ярмола вчора видав сильний матч взагалі, не тільки із за голу. Але хто найкрутіший так це Яремчук вчора, купа роботи, асист і гол
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 13:35
    +1
    Увы, но Зина и малина не оправдали ожиданий в этом матче никак, пока что
    Ссылка
    Анатолій Маханець
    online
      Анатолій Маханець, 14.06.2021 13:31
    +1
    При третьому м"ячі голландців Зінченко (невисокий) не мав шансів у верховій боротьбі з Думфрісом, його мав опікати хтось із високих захисників
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:16
    0
    dd dent, 14.06.2021 14:14
    Есть такое отчасти, впрочем надо было на игроков упл больше обращать внимания, тогда хотя б в форме был запас, а так и дёрнуть не кого было, разве шо Степаненко если здоров уже помимо Шапы
    Это наша проблема которая длиться 30 лет.
    Ну я верю она измениться
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.06.2021 14:15
    0
    Вратарь - нервный и нестабильный. Сейвы и ляпы - как результат 3 пропущенных гола. Как можно давать вратарю приз игрока матча - если он пропустил 3 мяча. Это загадка. Пятов в сборной значительно лучше смотрится.
    -
    Защита - проходной двор, сыгранность низкая, стабильности, уверенности и жесткости нет. Сумбур, паника. Вратарь не управляет защитой.
    -
    Пятов-Кривцов-Матвиенко-Соболь-Попов выглядит более мощно и опытно.
    -
    Забарный сырой и неопытный. Сыгранности с Матвиенко нет. Центр обороны труба. Миколенко хороший игрок, но ему нужны опытные партнеры рядом.
    -
    Зинченко проваливает в ключевые моменты матча. До звезды там далеко. Понты нужно прикрутить. Средний игрок.
    -
    Малиновский не тянет на себе бремя лидерства в команде. Хотя мастерство и креатив конечно есть.
    -
    Марлос... может он и был хорош ... но уже не тянет. Шапаренко в разы свежее и креативнее.
    -
    Яремчук .... всю игру проигрывал все единоборства с его габаритам падал как пушинка. Играл слабо. Хорошо, что забил.
    -
    Ярмоленко ... мастерски забил гол и пахал по полной. Виден и опыт, и мастерство. Но свежести немного не хватает. Но был одним из лучших.
    -
    Сидорчук ... сложно сказать, не составил впечатление. Степаненко думаю можно было бы выпустить.
    -
    Из 5 замен Шевченко использовал 1. Почему загадка? Беседин, Сетпаненко, Безус, Соболь, Кривцов, Попов точно бы добавили свежести и активности команде.
    -
    Сборная сыграло очень слабо. Сплоченного коллектива нет. Тренер Шевченко похож на Ротаня. Нидерланды сырая команда, среднего уровня. Мы 2 гола забили почти случайно. Без комбинаций. Дальний удар и стандарт. Залетело.
    -
    Если не будет жесткого, мужского разбора с игроками внутри команды... то в Северной Македонией, думаю, будет максимум ничья.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:15
    0
    Павло Бубенко, 14.06.2021 14:05
    Этот проигрыш - однозначно проигрыш в первую очередь,- Шевченко! Отлично осознавая, что голландцы будут непрерывно атаковать и "физика" у них на порядок выше, нежели у наших, многократно, совершенно напрасно переоцененных зарубежных "звезд" типа Зинченко с Малиновским,- в "опорники" в пару к Сидорчуку следовало ставить Степаненко, который в такого типа игре на два-три порядка качественнее и полезнее, нежели Зинченко вкупе с Марлосом! Выпускать на поле Тараса тем более следовало сразу же после того, как наши сравняли счет! Глядишь - и рослого Степаненко не смог бы продавить голландец, как продавил щуплого Зинчекно, забивая третий мяч.. Ну а то, что "зездочка" Миколенко весь прошедший сезон не улучшал, а лишь ухудшал свои тактико-технические показатели - не видел только разве что слепой да еще Андрюха - свет Шевченко! Так что итог закономерен - в проигрыше матча вина главного тренера - несомненна!
    Вы представляете какие скорости были?
    А ещё представляете что такое проблема хряща в Колене у Тараса, неужели не видно что даже с Кипром ему тяжело было.
    Наверное Шевченко виднее все таки.
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    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:14
    0
    Trasher311987, 14.06.2021 14:10
    Так я о чем.
    Нет у нас 23 сильных игроков.
    Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
    Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
    А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
    Есть такое отчасти, впрочем надо было на игроков упл больше обращать внимания, тогда хотя б в форме был запас, а так и дёрнуть не кого было, разве шо Степаненко если здоров уже помимо Шапы
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    Istm
      Istm, 14.06.2021 14:10
    0
    _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
    Миколенко в цьому сезоні замість розвитку здав дуже.
    але з чого така віра в Соболя?
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    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.06.2021 14:10
    0
    _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
    Дак Соболь еще более нулячий. Оптимально Шапаренко в пару к Малине а на левый фланг Зиню и пусть помогает в защите. Когда давление на ЛЗ меньше то и ошибок меньше, позиционных так точно.
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    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 14.06.2021 14:10
    0
    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 14.06.2021 13:37
    Mikolenko en Zhorik Buschan, bedankt van alle fans van Nederland voor de tweede helft, jullie speelden erg goed
    Не плохо поработал, ради одного комментария, бот!
    Als je pannenkoeken eet met een schop, spoel ze dan niet weg met meidoorn als hersenatrofie op het gezicht.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 14:10
    0
    dd dent, 14.06.2021 14:03
    Ну это уже вопрос уровня журналистов конечно
    Так я о чем.
    Нет у нас 23 сильных игроков.
    Это логично, Шеве некем усилить было игру кроме Шапаренко.
    Вчера Хорваты наошибались тоже, только один игрок лч выиграл, другой серию а.
    А у нас пацан впервые играет на чемпионате Европы и сразу катастрофа.
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    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 14:05
    0
    Шева сделает выводы ,и будет две победы ,,,степу выпускать вместо Сидора ,ну соболя вместо миколенко нулячего ,и все будет норм ,ну и шапаренко если Зубков не восстановится
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    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:03
    0
    Trasher311987, 14.06.2021 13:47
    Это не нормально.
    Какая Катастрофа на левом фланге.
    А ничего что тот же "плохой Миколенко" сделал 10 удачных действий в борьбе уступив только Зинченко и Забарному.
    Можно это написать?
    Можно.
    А этот дебилизм.
    Сначала Малиновский плохой, но потом он делает пас голевой, и вроде хороший.
    А Жору хоть можно было бы выделить?
    У нас нет профи журналистики, у нас есть типо журналистика.
    Вы почитайте прессу других европейских стран.
    Как они поддерживают своих даже критикуя.
    Ну это уже вопрос уровня журналистов конечно
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    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 14:02
    0
    __Funny_Cat, 14.06.2021 13:57
    Топовый игрок
    Жаль что уже закат идёт
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    Work W1901
    online
      Work W1901, 14.06.2021 14:02
    0
    " А коли здалося, що наша казка ось-ось стане реальністю..."
    Як нічия може бути казкою? Шо за плєбєйство? Казка - це перемога в фіналі, а не нічия
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