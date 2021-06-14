Пять выводов после матча Нидерланды – Украина

Матч в Амстердаме запомнится надолго. И не только сценарием и драматизмом, но и зрелищностью и интенсивностью. Практически по всем игровым параметрам и характеристикам игра Нидерланды – Украина – пока лучшая на Евро. Она была бы вообще уникальной, если бы команде Шевченко удалось добиться положительного результата. Но, увы, не удалось. Тем не менее, поблагодарить наших парней есть за что. Впрочем, как и пожурить. Ниже – главные выводы по горячим следам.

1. Левый фланг – катастрофа

Стартовый состав сборной Украины не был «узнаваем» на все сто процентов. Под вопросом для широкого «загалу» были сразу три позиции: вратарская, центра защиты и левого вингера. С двумя первыми Шевченко справился путем «интегрирования» в состав более сильных на данный момент исполнителей. Поэтому в рамке появился Бущан, а в паре с Матвиенко оказался Забарный. Можно утверждать, что эти два звена смотрелись естественно. Но вот с выбором левого вингера Шевченко явно не угадал. Возможно, Зубков и заслуживал места в сборной за предыдущие удачные игры, но против Нидерландов он сыграл неудачно. К тому же, очень рано травмировался и покинул поле. Сменивший его Марлос лишь поначалу пытался соответствовать высокому темпу игры, но затем стал явно не попадать в «ноты». К сожалению, опытного полузащитника «горняков» уже не хватает на матч. Тем более, такой сложный и энергоемкий. Увы, но наошибались и те, от кого ошибок, в принципе, не ждали: Миколенко и Зинченко, который тоже действовал чаще слева. Голландцы очень быстро учуяли нашу главную слабину и все время давили на нее. И своего добились. По всей видимости, в следующем матче сборной на позиции левого вингера сыграет кто-то другой.

2. Бущан: мог стать героем, но…

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Динамовский кипер – однозначно лучший игрок первой половины матча. С хладнокровием удава и даже с какой-то флегматичностью Бущан ликвидировал одну за одной угрозы у своих ворот. Жора не «пихал» своим коллегам по защите, а просто делал свое дело. Делал очень качественно и спокойно. Его спокойствие и уверенность, до поры до времени, передавались и полевым игрокам. Но правда – лишь до поры. Наш левый фланг «чудил» на протяжении всего матча, и постоянно подчищать за Миколенко и компанией Бущан, к сожалению, не смог. Первый пропущенный гол – это вина прежде всего нашей защиты, а не нашего вратаря. Но вот второй и третий мячи – все же вину нужно делить поровну и между защитниками, и между голкипером. Тем не менее, в целом Георгий сыграл выше среднего. Настоящее боевое крещение он прошел. И именно он должен стать как минимум на Евро основным вратарем нашей национальной команды.

3. Малиновский с ролью лидера не справился

Помнится, накануне Евро главный тренер нашей сборной говорил, что удержать высочайшую форму Малиновского – не проблема. По словам Андрея Шевченко, одному из лидеров «Аталанты» и сборной Украины удастся без сверх усилий сохранять и на Евро свое высочайшее реноме. В контрольных матчах Руслан не впечатлял. Но тогда все мы в этой связи делали скидку на тренировочный статус спаррингов: мол, зачем рвать жилы, ведь по-настоящему выкладываться нужно в официальных встречах. Отнюдь не собираюсь утверждать, что Малиновский не выкладывался с голландцами. Как раз наоборот. Но на нем сейчас лежит более ответственная миссия (как и на Зинченко) – функции одного из вожаков коллектива, определяющего игру команды. С этой функцией Руслан не справился. Равно как и защитник «МанСити».

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4. С мастерством у нас все в порядке

А вот Ярмоленко со своей ролью справился. Не зря наш тренерский штаб давал так много игровой практики Андрею в спаррингах. Пропустивший почти весь клубный сезон, капитан сборной Украины снова почувствовал нерв игры, ее ритм. Да и себя тоже. В игре против Нидерландов мы увидели былого Ярмоленко – заряженного, эмоционального, мастеровитого. Его гол – настоящее чудо. В игре, когда не получается почти ничего, в качестве контраргументов проходят, как правило, лишь нестандартные ходы. Андрей решил взять игру на себя – и нарисовал шедевр. Не менее мастерски забивал и Яремчук, откликнувшийся на отличную передачу Малиновского (наверное, единственный случай, после которого Руслану можно аплодировать за игру в Амстердаме). И вот где парадокс: несмотря на более высокий общекомандный уровень мастерства голландцев, именно украинцы забивали голы на чистой технике, тогда как наши соперники – исключительно после наших ошибок. Это одновременно и радует, и разочаровывает.

5. Теперь главное – восстановиться психологически

С высокими скоростями и давлением, предложенными соперником с первых минут, украинцы, по большому счету, справились. То есть, с точки зрения «физики» наша команда готова неплохо. Подопечные Шевченко не справились с аритмией оппонента. И, в некоторой степени, с мандражом. Особенно после первого пропущенного мяча. А когда показалось, что наша сказка вот-вот станет реальностью, Украина пропустила третий гол, который вряд ли добавил игрокам психологической уверенности. Именно над этим компонентом, на мой взгляд, нашей команде и нужно работать дальше в первую очередь. Видится, Андрею Николаевичу нужно морально разгрузить своих подопечных, найти нужные слова, чтобы их ошибки в игре против Голландии в дальнейшем стали залогом будущих успехов, а не поводом для депрессии. Дальше ведь – более простые оппоненты, нам по зубам, но вот собственные оплошности нужно минимизировать, ведь терять очки уже нельзя.