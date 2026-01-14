Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 января.

1A. Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл

Голы Семеньо и Шерки обеспечили «горожанам» комфортное преимущество

1B. Довбик остался без кубка. Рома с голом 16-летнего проиграла Торино

Мат 1/8 финала ч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды

Два игрока переведены в юношеский состав

2B. Неуверенность или кризис роста. Что не так с контрактами в Полесье

Ситуаций, как ныне возникла вокруг Сергея Чоботенко, можно было бы избежать

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о трансфере легионера

Майкон перешел в «Атлетико Минейро»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо пролонгировало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха

Марко Сапуга продолжит карьеру в составе «львов»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало топового легионера из другого клуба УПЛ

Илир Красничи перебрался в расположение «волков»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера

Одесский клуб простился с главным тренером

5B. ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Майкл Каррик получил контракт до завершения сезона

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона совершила громкое подписание после победы над Реалом

Жоау Канселу вернется в каталонский клуб

7A. Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026

Ангелина разобралась с Анук Куверманс во втором круге квалификации мейджора

7B. Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Дарья прошла Карсон Бренстайн во втором раунде отбора

7C. Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Во втором раунде отбора Юлия прошла Деспину Папамихаил, отдав всего три гейма

7D. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open 2026

Виталий в двух сетах одолел Виктора Дурасовича на старте отбора в Мельбурне

7E. Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде

Даяна в двух сетах потерпела поражение от Катерины Синяковой на старте пятисотника

8. Снукерный Мастерс в Лондоне. Аллен одолел Уильямса, чемпион мира на высоте

Марк Аллен и Чжао Синьтун вышли в четвертьфинал престижного турнира

9. Набирание оборотов, возвращение фаворитов и предолимпийская эстафета

Анонс 5-го этапа Кубка мира сезона 2025/26

10. Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?

Вспоминаем о звездах и талантах на тренерском мостике