Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сачко пробился во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Australian Open
13 января 2026, 10:59 |
269
1

Виталий в двух сетах одолел Виктора Дурасовича на старте отбора в Мельбурне

Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) выиграл стартовый матч в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом круге украинец в двух сетах разобрался с Виктором Дурасовичем (Норвегия, ATP 323) за 1 час и 41 минуту.

Australian Open 2026. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Виктор Дурасович (Норвегия) [Alt] – 6:3, 7:6 (7:1)

Сачко провел второе очное противостояние против Дурасович и во второй раз обыграл норвежца. В 2021 году Виталий справился с ним на 25-тысячнике в Чехии.

Сачко одержал первую победу в сезоне 2026 года. На прошлой неделе он потерпел поражение в первом раунде отбора к соревнованиям АТР 250 в Гонконге от Патрика Кипсона.

Во втором круге квалификации Виталий сыграет против представителя Канады Лиама Драксля (АТР 145), с которым ранее никогда не играл.

Сачко в третий раз в карьере выступает в квалификации австралийского слэма (2022, 2024) и в третий раз сумел пройти стартовый раунд. До финала отбора он ни разу не доходил.

Виталий Сачко Виктор Дурасович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
introvert
Перше коло квали - everyone in the game, mission accomplished. Так би й надалі)
