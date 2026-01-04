Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко начал сезон 2026 года с поражения в квалификации ATP 250 в Гонконге
ATP
04 января 2026, 15:07 |
53
0

Сачко начал сезон 2026 года с поражения в квалификации ATP 250 в Гонконге

Виталий в двух сетах проиграл Патрику Кипсону в первом раунде отбора

04 января 2026, 15:07 |
53
0
Сачко начал сезон 2026 года с поражения в квалификации ATP 250 в Гонконге
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 169) неудачно начал сезон 2026 года.

В первом раунде квалификации турнира АТР 250 в Гонконге украинец в двух сетах проиграл представителю США Патрику Кипсону (АТР 118) за 1 час и 28 минут.

ATP 250 Гонконг. Хард. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Патрик Кипсон (США) [6] – 2:6, 3:6

Сачко и Кипсон провели первое очное противостояние.

Патрик в финале отбора поборется Майклом Ммо, который выбил Кристиана Гарина.

Сачко на неделе с 12 января выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026 в Мельбурне.

По теме:
Виталий Сачко – Патрик Кипсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500
Виталий Сачко ATP Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03 января 2026, 23:45 0
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 13
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Теннис | 04.01.2026, 07:14
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Будет ли дерби? Определена соперница Стародубцевой в 1/16 финала Окленда
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 3
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 5
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
03.01.2026, 03:10
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем