Сачко начал сезон 2026 года с поражения в квалификации ATP 250 в Гонконге
Виталий в двух сетах проиграл Патрику Кипсону в первом раунде отбора
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 169) неудачно начал сезон 2026 года.
В первом раунде квалификации турнира АТР 250 в Гонконге украинец в двух сетах проиграл представителю США Патрику Кипсону (АТР 118) за 1 час и 28 минут.
ATP 250 Гонконг. Хард. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Патрик Кипсон (США) [6] – 2:6, 3:6
Сачко и Кипсон провели первое очное противостояние.
Патрик в финале отбора поборется Майклом Ммо, который выбил Кристиана Гарина.
Сачко на неделе с 12 января выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026 в Мельбурне.
