ОФИЦИАЛЬНО. Барселона совершила громкое подписание после победы над Реалом

«Барселона» объявила о возвращении португальского защитника Жоау Канселу. Каталонский клуб достиг договоренности с «Аль-Хилялем» об аренде 30-летнего футболиста до завершения текущего сезона. В каталонской команде Канселу будет выступать под вторым номером.

Это уже второй приход португальца в стан «блаугранас». В сезоне 2023/24 он провел за «Барселону» 42 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами, и был важной частью команды. После этого защитник перебрался в Саудовскую Аравию, где отыграл полтора сезона за «Аль-Хиляль».

Канселу имеет большой опыт выступлений за топ-клубы Европы – «Бенфику», «Валенсию», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Баварию», что должно существенно усилить фланг обороны каталонцев во второй половине сезона.