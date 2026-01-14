ФОТО. Барселона презентовала Жоау Канселу. Он взят в аренду
Португальский защитник играл за саудовский Аль-Хиляль
Каталонский гранд «Барселона» подтвердил подписание и представил португальского защитника Жоау Канселу.
Футболист перешел в испанский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Хиляля» до конца сезона-2025/26. Он официально был представлен в качестве игрока «Барсы».
Контракт был подписан в офисе клуба при участии президента Жоана Лапорты и других руководителей. Канселу прошел медицинский осмотр перед завершением сделки. По новому соглашению он будет выступать в футболке под номером 2 в составе каталонцев.
Это уже второе появление Канселу в «Барселоне». Ранее он выступал за каталонский клуб в сезоне 2023/24, проведя 42 матча, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач во всех турнирах.
В первой части нынешнего сезона 31-летний португалец провел 6 матчей в составе саудовского «Аль-Хиляля», отметившись 1 голом и 2 ассистами.
There are places you never forget.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
Welcome back to Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/uoA7Gr0Pj9
João Cancelo becomes FC Barcelona player.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
🔗 https://t.co/Qzwds61SCa pic.twitter.com/YXDs2c5M5Y
Barça is your home, João 🫶🏡 pic.twitter.com/vHmAjVgIcD— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
Once a culer, always a culer 💙❤️ pic.twitter.com/5xMYxnCMqP— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
Our No. 2️⃣ pic.twitter.com/jtgExyvhga— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
See you soon, culers ❤️ pic.twitter.com/BHPAjN16lG— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
🎙️ João Cancelo speaks after returning as a blaugrana pic.twitter.com/0rByoXxn82— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
João, we love you so much 🫶 pic.twitter.com/fozcJls7sO— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зидан может вернуться в Мадрид
Арбелоа надееся поладить с Винисиусом