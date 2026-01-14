ФОТО. Барселона презентовала Жоау Канселу. Он взят в аренду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
14 января 2026, 04:42 | Обновлено 14 января 2026, 05:03
Португальский защитник играл за саудовский Аль-Хиляль

ФК Барселона. Жоау Канселу

Каталонский гранд «Барселона» подтвердил подписание и представил португальского защитника Жоау Канселу.

Футболист перешел в испанский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Хиляля» до конца сезона-2025/26. Он официально был представлен в качестве игрока «Барсы».

Контракт был подписан в офисе клуба при участии президента Жоана Лапорты и других руководителей. Канселу прошел медицинский осмотр перед завершением сделки. По новому соглашению он будет выступать в футболке под номером 2 в составе каталонцев.

Это уже второе появление Канселу в «Барселоне». Ранее он выступал за каталонский клуб в сезоне 2023/24, проведя 42 матча, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач во всех турнирах.

В первой части нынешнего сезона 31-летний португалец провел 6 матчей в составе саудовского «Аль-Хиляля», отметившись 1 голом и 2 ассистами.

Барселона трансферы аренда игрока Аль-Хиляль Жоау Канселу чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги фото
Николай Степанов Источник: ФК Барселона
