Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 17:38 |
1047
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха

Марко Сапуга продолжит карьеру в составе «львов»

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
ФК Карпаты. Марко Сапуга

Украинский полузащитник Марко Сапуга перешел из «Руха» в «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Срок соглашения между 22-летним футболистом и клубом остается неизвестным.

В текущем сезоне Марко Сапуга провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
Стало известно, собирается ли Фенербахче подписывать Довбика
Марко Сапуга Карпаты Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
