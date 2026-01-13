ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха

Украинский полузащитник Марко Сапуга перешел из «Руха» в «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Срок соглашения между 22-летним футболистом и клубом остается неизвестным.

В текущем сезоне Марко Сапуга провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» возьмут на сбор в Испанию 28 футболистов.