Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?

Трансферное окно открыто и пока лишь переход Антуана Семеньо можно считать самым громким. «Манчестер Сити» вряд ли остановится на этом и точно ищет центрального защитника, а «Манчестер Юнайтед» в поисках нового главного тренера (вероятно, временным коучем будет Майкл Каррик). «Челси» уже нашел, причем в своем же стиле – взял почти неизвестного и неопытного коуча, даже доплатив «Страсбургу», с которым в принципе находится в одном холдинге Тодда Боэли. Лиам Росеньор получил хороший и длительный контракт, но готов ли он к работе в крупном клубе? Еще выбор «Челси» интересен тем, что сейчас доступно немало тренеров топ-уровня, но «пенсионеры» решили иначе. Стало интересно, потому проанализировав рынок получился весьма неплохой топ-5 свободных специалистов, достойных работы в лучших клубах мира.

Увольнение Марески и Аморима: что это вообще было?

Если честно, то увольнение Энцо Марески и Рубена Аморима стали достаточно серьезным удивлением для всего футбольного мира. «Челси» выгнали тренера из-за его закулисных игр – если верить инсайдерам, то Мареска вел переговоры с другими клубами, что владельцы лондонского клуба сочли неподобающим поступком. Аморим тоже поссорился с руководством и теперь оба в списке свободных агентов, которые точно пригодятся любому топ-клубу.

Вкратце о каждом тренере, ведь они тоже уже свободные агенты:

Энцо Мареска. Итальянец начинал вместе с соотечественником Винченцо Монтеллой в «Севилье», впитывая нужные знания и всячески интересуясь тренерской карьерой. Дальше получил предложение возглавить молодежку «Манчестер Сити» и прекрасная игра команды U-23 заставила всех говорить о Мареске: 67.86% побед помогли получить первый серьезный вызов – «Парма» позвала Энцо к себе. Он и согласился, даже несмотря на серьезную задачу: вывести команду в зону повышения в классе. Не получилось, потому руководство расторгло контракт.

Немного отдохнув, все же появилась еще одна интересная работа – «Лестер» вылетел и позвал Мареску снова попробовать себя в роли спасителя. В этот раз удалось лучше не придумать: лучший результат по % побед в карьере (67.92) и первое место в Чемпионшипе. «Челси» быстренько подсуетился и подписал тренера себе. «Лестер» в итоге сразу вылетел из АПЛ, а Мареска привел «пенсионеров» к победе в Лиге Конференций и в клубном чемпионате мира. Однако результаты команды пошли не лучшие и внезапно ошарашили новостью об увольнении Энцо. Плохая игра, переговоры с другими клубами за спиной руководства – гадать не следует, ведь Мареска сказал, что готов честно рассказать почему ушел, но еще не решил, стоит ли это делать.

Рубен Аморим. У португальца вообще все начиналось просто блестяще и ниже 72.73% побед вначале карьеры не было. Пусть он тренировал «Каса Пию», «Брагу В» и «Брагу» не самое длительное время, работа в «Спортинге» все поставила на свои места. По 2 чемпионства и Кубка португальской лиги, Суперкубок Португалии и чуть ли не весь 2024-й его признавали тренером месяца. Конечно же стал тренером сезона в 2021 и 2024 и несмотря на прекрасные условия работы дома, все же решился на отъезд в «Манчестер Юнайтед». 11 ноября подписал контракт, затем выдал худший сезон в карьере и занял 15-е место в АПЛ. Может уже тогда надо было его увольнять?

Так думали и все эксперты, особенно негодовал Рой Кин, но руководство дало шанс Амориму. Стоило ему только улучшить игру команды и МЮ уже даже приблизился к еврокубкам – уволили. И за что? За то, что не захотел менять схему игры и даже не пожелал разговаривать со спортивным директором об этом. Последней каплей стало интервью, в котором Аморим отметил, что он не просто тренер, а менеджер, отвечающий за игру, состав и его комплектацию. Теперь пошли слухи о его новой работе в «Бенфике», но даже обсуждать подобное нет желания, особенно после такого успешного отрезка карьеры в «Спортинге». Если же это правда, то Рубен может просто уничтожить карьеру.

Вот такие судьбы у тренеров, увольнение которых пока самое громкое событие в АПЛ.

Хаби Алонсо: это не его «Реал» и не его Мадрид

Еще одной настоящей сенсацией стало увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала». «Королевский клуб» решил хайпонуть в стиле «Челси» и МЮ? Пока непонятно, но ясно лишь то, что конфликт был давненько и оставался только серьезный повод, чтобы стороны разошлись, как в море корабли. Вот поражение «Барселоне» в финале Суперкубка Испании стало таковым. Согласно официальной информации, решение было обоюдным, а сам Алонсо отметил, что надоело быть «под колпаком» и иметь минимум свободы, то и дело выполняя разные указания руководства. Фабрицио Романо отмечает, что уход инициировал сам Алонсо.

Получается, слухи о конфликте с некоторыми звездами ничуть не преувеличены и выходит игроки победили. Алонсо мечтал выстроить команду-звезду, которая не просто бы добывала трофеи, а стала б тем «Реалом», который действительно играет красиво. Однако конфликтовал с Винисиусом, не нашел общего языка с ветеранами, которые между прочим с ним даже поиграть вместе успели. Очередной бунт в «Реале» удался, а Хаби Алонсо по сути и винить-то не в чем. 70.59% побед в мадридском клубе, ни единого трофея (да когда же б он успел-то?!) и только критика от Флорентино Переса. А ведь тренера выцарапали из «Байера», который после этого распродали и теперь леверкузенцам снова ждать трофеев, как Эрику Тен Хагу волос на голове. Во всяком случае Алонсо без работы явно долго не будет, если конечно же не перегорел и готов тренировать.

Прямо сейчас начали уже вовсю сравнивать Хаби с другими тренерами, но есть ли такая категория, как «не дали раскрыться»? Понятное дело, что в Мадриде особое внимание ко всем деталям, однако вон Винисиус долгое время не забивал и редко ассистами отличался, так что же – ему зарплату не платили? Вопросов для размышлений более чем достаточно, но стоит пока дождаться парочки официальных интервью, а там уж и обсуждать будет что. Алонсо на посту тренера должен заменить Альваро Арбелоа, хотя среди свободных агентов столько талантов – Перес кого-то все же заприметил? Игроки в соцсетях уже прощаются с главным тренером, а фанаты футбола пока в шоке. Собственно не зря, кто же думал о такой зиме футбольной, которая новостями вне поля пока затмевает многие турниры.

Топ-5 тренеров среди свободных агентов

Сейчас на рынке хватает отличных специалистов, которые достаточно востребованы, но пока без работы. Причины бездействия разные: отдых, желание больше времени проводить с родными или как в случае с Зинедином Зиданом – просто ждут предложения от сборной или любимого клуба. Пожалуй, список стоит начать именно с француза, которому уже что только не предлагали. Топ-5 составлен без каких-либо привязок к месту: все тренеры достойны, потому разделения по типу первый-пятый нету.

И так, кто же пока без контракта, но заслуживает работать в лучших клубах мира:

Зинедин Зидан. Француз изначально не планировал быть тренером и успешно отучился на спортивного директора в Лиможе, но все же офисные дела для него не стали интересным увлечением. Работа с Карло Анчеллотти увлекла Зидана, а итальянский тренер отметил: этот мужчина не может быть простым помощником тренера и достоин тренировать сам! Руководство услышало Анчеллотти и предложило Зинедину поработать с «Кастильей» – 2.5 года француз гонял молодежь и получил предложение, от которого отказаться было сложнее, чем согласиться.

Что было дальше, знают все: разнос Лиги чемпионов, все трофеи, которые только можно завоевать и такой неожиданный уход. Казалось бы Зидану надоело тренировать, но он поделился с общественностью, что главное желание – тренировать сборную Франции. Скольким командам он отказал неизвестно, да и Дидье Дешам уйдят после ЧМ-2026, потому скорее всего французы уже знают имя нового тренера. Хотя может Зидан все же решит продолжить клубную карьеру? Об этом знает только Зинедин и пока его статус свободного агента позволяет включить тренера в список.

Хави. Карьера игрока у Хавьера Эрнандеса Креуса прошла максимально успешно и умный футболист ожидаемо превратился в хорошего тренера. Изначально каталонец, как и Зидан, не планировал становиться тренером, но играя в «Аль-Садде» получил предложение стать играющим коучем и его затянуло. Жена жаловалась, что Хави дома много смотрел видеоповторов и делал заметки на будущие игры, чуть ли не круглосуточно зависая в аналитике. Доиграл контракт игрока и получил тренерский, весьма заслуженно. Карьера началась лучше некуда: трофеи пошли сразу и не пришлось долго ждать чемпионство. Собрав за 2 года все кубки в Катаре, ему поступило то предложение, от которого даже деньги шейхов не смогли отговорить. Конечно же речь о «Барселоне» – единственном клубе мечты Хави. Он и в контракте с «Аль-Саддом» указал пункт: «Если позовут из «Барселоны», вы уж простите, но я уеду».

Каталонский клуб в то время был даже не кризисным, а сплошной катастрофой, причем как по результатам, так и по атмосфере в команде. Хави сумел многое исправить: вернул тики-таку и Усмана Дембеле в футбол, почти получилось и с Ансу Фати, а сколько молодежи уже разошлось по другим клубам после ухода тренера. Почему ушел? Система, которую он же и создал пошла против него, а если простыми словами, то Хави «перегорел» и стал больше нервничать, чем действовать по делу. Сам и признал это, потому подал в отставку с желанием вернуться в любимую команду. Как-то и не смотрится он нигде, кроме «Барселоны», но стоит все же попробовать себя в другом клубе. В каком именно, тот еще вопрос.

Юрген Клопп. Еще один культовый тренер, который решил отдохнуть от работы. Хоть немец и планировал вообще не думать о футболе, все равно согласился стать глобальным руководителем футбольного направления системы «Ред Булл». Чем он там занимается – секрет, но вроде бы уже и не против вернуться к тренерской работе.

Первым желающим заполучить немецкого коуча стал «Челси», предложивший суперконтракт. Клопп самых честных правил, потому вежливо отказал – деньги не повод портить красивое время, проведенное в «Ливерпуле». А как насчет вернуться? Еще есть вариант со сборной Германии и явно карьера Клоппа прямо сейчас завершиться не должна.

Стефано Пиоли. Самый опытный тренер в этом списке, повидавший многое за всю свою карьеру. Хоть ему уже 60, заканчивать не желает, да и зачем, если можно еще поработать, пусть сейчас и мода на молодежь. Последнее место работы Пиоли – «Фиорентина», и не сложно догадаться, чем завершился его поход за славой в этой команде.

Лучший период Стефано пришелся на «Милан», который он привел к чемпионству. Интересный факт с карьеры Пиоли: вся его карьера прошла в Италии, помимо сезона 2024/25, когда тренер поехал в Саудовскую Аравию тренировать «Аль-Наср». Занял только третье место, чего не хватило для шейхов. «Пиоли» начинал карьеру в «Парме», может именно этой команде пригодится тренер с таким опытом и поможет успешно отстоять свое место в Серии А?

Тиаго Мотта. Один из самых титулованных игроков мира тоже решил стать тренером. Начало совсем не задалось, но Мотта все же нашел себя в «Болонье». Именно он сколотил команду, которая впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов и эти же ребята спустя 51 год выиграли Кубок Италии, но уже без Тиаго.

Мотту в то время украл «Ювентус» и вот вам совет – не покидайте свое место ради призрачных перспектив, которые еще и надо выстраивать практически сначала. Теперь Тиаго без клуба и карьера напоминает путь Хави, хотя у каталонца вышло более удачно.

Если честно, то мало верится в камбэк Юргена Клоппа, который скорее всего согласится на предложения лишь «Ливерпуля» и сборной Германии. Да и Зинедин Зидан давно указал на приоритет в лице Франции. Как бы там не было, они все еще вызывают интерес в любой команды, даже у тех, где есть тренер.

Достойные упоминания специалисты

Особенное место занимает и Оле-Гуннар Сульшер, который готов поработать в «Манчестер Юнайтед» на любых условиях. Может это и есть тот самый нужный тренер для «красных дьяволов»? Этому МЮ уже ничто не помешает за считанные дни стать лучше или хуже – почему бы и нет? Достаточно интересно смотрится и тандем Сульшера с Дарреном Флетчером: легенды вперед! Еще среди кандидатов на роль тренера МЮ Рой Кин, правда давненько он не тренировал и в основном работает на телевидении экспертом. Кин, как и Сульшер тоже сейчас свободны, потому и доступны для работы.

Также достойны упоминания: Гарет Саутгейт, Анже Постекоглу, Вальтер Маццари, Ральф Хайзенхюттль, Хавьер Пимьента. Среди молодых и перспективных выделяются: Патрик Виейра, Эдин Терзич, Рууд Ван Нистелрой. Недавно «Ювентус» все же отпустил Игора Тудора, потому и он тоже может работать, правда не в чемпионате Италии. Это не прихоть клуба, а виноваты правила. Тудор уже работал в этом сезоне в Серии А, поэтому больше нельзя. Подогревают рынок и слухи об уходе Пепа Гвардиола с Луисом Энрике – обоим надоело сидеть на одном месте и хочется новых приключений. Пока их в список добавить нельзя, но как же интересно в каких командах окажутся такие мэтры тренерского цеха.

Сезон впереди, потому еще немало интересных специалистов могут остаться без контракта. Пока же ситуация такова и вроде бы никто из топовых тренеров не забыт и указан в материале.