Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?
Англия
13 января 2026, 14:35 | Обновлено 13 января 2026, 14:42
220
1

Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?

Блогер Sport.ua Сергей Тригуб вспоминает о звездах и талантах на тренерском мостике

13 января 2026, 14:35 | Обновлено 13 января 2026, 14:42
220
1 Comments
Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Трансферное окно открыто и пока лишь переход Антуана Семеньо можно считать самым громким. «Манчестер Сити» вряд ли остановится на этом и точно ищет центрального защитника, а «Манчестер Юнайтед» в поисках нового главного тренера (вероятно, временным коучем будет Майкл Каррик). «Челси» уже нашел, причем в своем же стиле – взял почти неизвестного и неопытного коуча, даже доплатив «Страсбургу», с которым в принципе находится в одном холдинге Тодда Боэли. Лиам Росеньор получил хороший и длительный контракт, но готов ли он к работе в крупном клубе? Еще выбор «Челси» интересен тем, что сейчас доступно немало тренеров топ-уровня, но «пенсионеры» решили иначе. Стало интересно, потому проанализировав рынок получился весьма неплохой топ-5 свободных специалистов, достойных работы в лучших клубах мира.

Увольнение Марески и Аморима: что это вообще было?

Если честно, то увольнение Энцо Марески и Рубена Аморима стали достаточно серьезным удивлением для всего футбольного мира. «Челси» выгнали тренера из-за его закулисных игр – если верить инсайдерам, то Мареска вел переговоры с другими клубами, что владельцы лондонского клуба сочли неподобающим поступком. Аморим тоже поссорился с руководством и теперь оба в списке свободных агентов, которые точно пригодятся любому топ-клубу.

Вкратце о каждом тренере, ведь они тоже уже свободные агенты:

Энцо Мареска. Итальянец начинал вместе с соотечественником Винченцо Монтеллой в «Севилье», впитывая нужные знания и всячески интересуясь тренерской карьерой. Дальше получил предложение возглавить молодежку «Манчестер Сити» и прекрасная игра команды U-23 заставила всех говорить о Мареске: 67.86% побед помогли получить первый серьезный вызов – «Парма» позвала Энцо к себе. Он и согласился, даже несмотря на серьезную задачу: вывести команду в зону повышения в классе. Не получилось, потому руководство расторгло контракт.

Немного отдохнув, все же появилась еще одна интересная работа – «Лестер» вылетел и позвал Мареску снова попробовать себя в роли спасителя. В этот раз удалось лучше не придумать: лучший результат по % побед в карьере (67.92) и первое место в Чемпионшипе. «Челси» быстренько подсуетился и подписал тренера себе. «Лестер» в итоге сразу вылетел из АПЛ, а Мареска привел «пенсионеров» к победе в Лиге Конференций и в клубном чемпионате мира. Однако результаты команды пошли не лучшие и внезапно ошарашили новостью об увольнении Энцо. Плохая игра, переговоры с другими клубами за спиной руководства – гадать не следует, ведь Мареска сказал, что готов честно рассказать почему ушел, но еще не решил, стоит ли это делать.

Рубен Аморим. У португальца вообще все начиналось просто блестяще и ниже 72.73% побед вначале карьеры не было. Пусть он тренировал «Каса Пию», «Брагу В» и «Брагу» не самое длительное время, работа в «Спортинге» все поставила на свои места. По 2 чемпионства и Кубка португальской лиги, Суперкубок Португалии и чуть ли не весь 2024-й его признавали тренером месяца. Конечно же стал тренером сезона в 2021 и 2024 и несмотря на прекрасные условия работы дома, все же решился на отъезд в «Манчестер Юнайтед». 11 ноября подписал контракт, затем выдал худший сезон в карьере и занял 15-е место в АПЛ. Может уже тогда надо было его увольнять?

Так думали и все эксперты, особенно негодовал Рой Кин, но руководство дало шанс Амориму. Стоило ему только улучшить игру команды и МЮ уже даже приблизился к еврокубкам – уволили. И за что? За то, что не захотел менять схему игры и даже не пожелал разговаривать со спортивным директором об этом. Последней каплей стало интервью, в котором Аморим отметил, что он не просто тренер, а менеджер, отвечающий за игру, состав и его комплектацию. Теперь пошли слухи о его новой работе в «Бенфике», но даже обсуждать подобное нет желания, особенно после такого успешного отрезка карьеры в «Спортинге». Если же это правда, то Рубен может просто уничтожить карьеру.

Вот такие судьбы у тренеров, увольнение которых пока самое громкое событие в АПЛ.

Хаби Алонсо: это не его «Реал» и не его Мадрид

Еще одной настоящей сенсацией стало увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала». «Королевский клуб» решил хайпонуть в стиле «Челси» и МЮ? Пока непонятно, но ясно лишь то, что конфликт был давненько и оставался только серьезный повод, чтобы стороны разошлись, как в море корабли. Вот поражение «Барселоне» в финале Суперкубка Испании стало таковым. Согласно официальной информации, решение было обоюдным, а сам Алонсо отметил, что надоело быть «под колпаком» и иметь минимум свободы, то и дело выполняя разные указания руководства. Фабрицио Романо отмечает, что уход инициировал сам Алонсо.

Получается, слухи о конфликте с некоторыми звездами ничуть не преувеличены и выходит игроки победили. Алонсо мечтал выстроить команду-звезду, которая не просто бы добывала трофеи, а стала б тем «Реалом», который действительно играет красиво. Однако конфликтовал с Винисиусом, не нашел общего языка с ветеранами, которые между прочим с ним даже поиграть вместе успели. Очередной бунт в «Реале» удался, а Хаби Алонсо по сути и винить-то не в чем. 70.59% побед в мадридском клубе, ни единого трофея (да когда же б он успел-то?!) и только критика от Флорентино Переса. А ведь тренера выцарапали из «Байера», который после этого распродали и теперь леверкузенцам снова ждать трофеев, как Эрику Тен Хагу волос на голове. Во всяком случае Алонсо без работы явно долго не будет, если конечно же не перегорел и готов тренировать.

Прямо сейчас начали уже вовсю сравнивать Хаби с другими тренерами, но есть ли такая категория, как «не дали раскрыться»? Понятное дело, что в Мадриде особое внимание ко всем деталям, однако вон Винисиус долгое время не забивал и редко ассистами отличался, так что же – ему зарплату не платили? Вопросов для размышлений более чем достаточно, но стоит пока дождаться парочки официальных интервью, а там уж и обсуждать будет что. Алонсо на посту тренера должен заменить Альваро Арбелоа, хотя среди свободных агентов столько талантов – Перес кого-то все же заприметил? Игроки в соцсетях уже прощаются с главным тренером, а фанаты футбола пока в шоке. Собственно не зря, кто же думал о такой зиме футбольной, которая новостями вне поля пока затмевает многие турниры.

Топ-5 тренеров среди свободных агентов

Сейчас на рынке хватает отличных специалистов, которые достаточно востребованы, но пока без работы. Причины бездействия разные: отдых, желание больше времени проводить с родными или как в случае с Зинедином Зиданом – просто ждут предложения от сборной или любимого клуба. Пожалуй, список стоит начать именно с француза, которому уже что только не предлагали. Топ-5 составлен без каких-либо привязок к месту: все тренеры достойны, потому разделения по типу первый-пятый нету.

И так, кто же пока без контракта, но заслуживает работать в лучших клубах мира:

Зинедин Зидан. Француз изначально не планировал быть тренером и успешно отучился на спортивного директора в Лиможе, но все же офисные дела для него не стали интересным увлечением. Работа с Карло Анчеллотти увлекла Зидана, а итальянский тренер отметил: этот мужчина не может быть простым помощником тренера и достоин тренировать сам! Руководство услышало Анчеллотти и предложило Зинедину поработать с «Кастильей» – 2.5 года француз гонял молодежь и получил предложение, от которого отказаться было сложнее, чем согласиться.

Что было дальше, знают все: разнос Лиги чемпионов, все трофеи, которые только можно завоевать и такой неожиданный уход. Казалось бы Зидану надоело тренировать, но он поделился с общественностью, что главное желание – тренировать сборную Франции. Скольким командам он отказал неизвестно, да и Дидье Дешам уйдят после ЧМ-2026, потому скорее всего французы уже знают имя нового тренера. Хотя может Зидан все же решит продолжить клубную карьеру? Об этом знает только Зинедин и пока его статус свободного агента позволяет включить тренера в список.

Хави. Карьера игрока у Хавьера Эрнандеса Креуса прошла максимально успешно и умный футболист ожидаемо превратился в хорошего тренера. Изначально каталонец, как и Зидан, не планировал становиться тренером, но играя в «Аль-Садде» получил предложение стать играющим коучем и его затянуло. Жена жаловалась, что Хави дома много смотрел видеоповторов и делал заметки на будущие игры, чуть ли не круглосуточно зависая в аналитике. Доиграл контракт игрока и получил тренерский, весьма заслуженно. Карьера началась лучше некуда: трофеи пошли сразу и не пришлось долго ждать чемпионство. Собрав за 2 года все кубки в Катаре, ему поступило то предложение, от которого даже деньги шейхов не смогли отговорить. Конечно же речь о «Барселоне» – единственном клубе мечты Хави. Он и в контракте с «Аль-Саддом» указал пункт: «Если позовут из «Барселоны», вы уж простите, но я уеду».

Каталонский клуб в то время был даже не кризисным, а сплошной катастрофой, причем как по результатам, так и по атмосфере в команде. Хави сумел многое исправить: вернул тики-таку и Усмана Дембеле в футбол, почти получилось и с Ансу Фати, а сколько молодежи уже разошлось по другим клубам после ухода тренера. Почему ушел? Система, которую он же и создал пошла против него, а если простыми словами, то Хави «перегорел» и стал больше нервничать, чем действовать по делу. Сам и признал это, потому подал в отставку с желанием вернуться в любимую команду. Как-то и не смотрится он нигде, кроме «Барселоны», но стоит все же попробовать себя в другом клубе. В каком именно, тот еще вопрос.

Юрген Клопп. Еще один культовый тренер, который решил отдохнуть от работы. Хоть немец и планировал вообще не думать о футболе, все равно согласился стать глобальным руководителем футбольного направления системы «Ред Булл». Чем он там занимается – секрет, но вроде бы уже и не против вернуться к тренерской работе.

Первым желающим заполучить немецкого коуча стал «Челси», предложивший суперконтракт. Клопп самых честных правил, потому вежливо отказал – деньги не повод портить красивое время, проведенное в «Ливерпуле». А как насчет вернуться? Еще есть вариант со сборной Германии и явно карьера Клоппа прямо сейчас завершиться не должна.

Стефано Пиоли. Самый опытный тренер в этом списке, повидавший многое за всю свою карьеру. Хоть ему уже 60, заканчивать не желает, да и зачем, если можно еще поработать, пусть сейчас и мода на молодежь. Последнее место работы Пиоли – «Фиорентина», и не сложно догадаться, чем завершился его поход за славой в этой команде.

Лучший период Стефано пришелся на «Милан», который он привел к чемпионству. Интересный факт с карьеры Пиоли: вся его карьера прошла в Италии, помимо сезона 2024/25, когда тренер поехал в Саудовскую Аравию тренировать «Аль-Наср». Занял только третье место, чего не хватило для шейхов. «Пиоли» начинал карьеру в «Парме», может именно этой команде пригодится тренер с таким опытом и поможет успешно отстоять свое место в Серии А?

Тиаго Мотта. Один из самых титулованных игроков мира тоже решил стать тренером. Начало совсем не задалось, но Мотта все же нашел себя в «Болонье». Именно он сколотил команду, которая впервые за 60 лет вышла в Лигу чемпионов и эти же ребята спустя 51 год выиграли Кубок Италии, но уже без Тиаго.

Мотту в то время украл «Ювентус» и вот вам совет – не покидайте свое место ради призрачных перспектив, которые еще и надо выстраивать практически сначала. Теперь Тиаго без клуба и карьера напоминает путь Хави, хотя у каталонца вышло более удачно.

Если честно, то мало верится в камбэк Юргена Клоппа, который скорее всего согласится на предложения лишь «Ливерпуля» и сборной Германии. Да и Зинедин Зидан давно указал на приоритет в лице Франции. Как бы там не было, они все еще вызывают интерес в любой команды, даже у тех, где есть тренер.

Достойные упоминания специалисты

Особенное место занимает и Оле-Гуннар Сульшер, который готов поработать в «Манчестер Юнайтед» на любых условиях. Может это и есть тот самый нужный тренер для «красных дьяволов»? Этому МЮ уже ничто не помешает за считанные дни стать лучше или хуже – почему бы и нет? Достаточно интересно смотрится и тандем Сульшера с Дарреном Флетчером: легенды вперед! Еще среди кандидатов на роль тренера МЮ Рой Кин, правда давненько он не тренировал и в основном работает на телевидении экспертом. Кин, как и Сульшер тоже сейчас свободны, потому и доступны для работы.

Также достойны упоминания: Гарет Саутгейт, Анже Постекоглу, Вальтер Маццари, Ральф Хайзенхюттль, Хавьер Пимьента. Среди молодых и перспективных выделяются: Патрик Виейра, Эдин Терзич, Рууд Ван Нистелрой. Недавно «Ювентус» все же отпустил Игора Тудора, потому и он тоже может работать, правда не в чемпионате Италии. Это не прихоть клуба, а виноваты правила. Тудор уже работал в этом сезоне в Серии А, поэтому больше нельзя. Подогревают рынок и слухи об уходе Пепа Гвардиола с Луисом Энрике – обоим надоело сидеть на одном месте и хочется новых приключений. Пока их в список добавить нельзя, но как же интересно в каких командах окажутся такие мэтры тренерского цеха.

Сезон впереди, потому еще немало интересных специалистов могут остаться без контракта. Пока же ситуация такова и вроде бы никто из топовых тренеров не забыт и указан в материале.

По теме:
Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб
«Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Энцо Мареска Рубен Аморим Хаби Алонсо Зинедин Зидан Хави Стефано Пиоли Тиаго Мотта Юрген Клопп Уле Гуннар Сульшер назначение тренера свободный агент статьи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Теннис | 13 января 2026, 04:51 3
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026

Дарья справилась с Катажиной Кавой в первом круге отбора мейджора в Мельбурне

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13 января 2026, 08:18 4
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футбол | 13.01.2026, 12:27
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Папа Никита
А Шовковский же свободен тоже
Ответить
0
Популярные новости
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем