  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера
Украина. Первая лига
13 января 2026, 18:13 | Обновлено 13 января 2026, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера

Одесский клуб простился с главным тренером

ФК Черноморец. Александр Кучер

Одесский «Черноморец» официально объявил об увольнении главного тренера Александра Кучера.

Отмечается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

«Наш клуб благодарен Александру Николаевичу за время плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам», – говорится в сообщении пресс-службы одесситов.

Александр Кучер возглавил «Черноморец» весной 2025 года и вылетел с командой из УПЛ. В Первой лиге сезона 2025/26 моряки набрали 38 очков в 18 матчах и идут на 3-м месте в турнирной таблице.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
