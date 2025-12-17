Дембеле получил приз, успех Челси и Барселоны, испанский коуч для Карпат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 декабря.

1. На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA

Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года

2A. Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд

Луис Энрике и Сарина Вигман стали лучшими тренерами 2025 года

2B. Названы лучшие вратари 2025 года среди мужчин и женщин по версии FIFA

Награды получат Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон

3A. Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин

Сантьяго Монтиэль выиграл Премию Пушкаша, Лизбет Овалье – Премию Марты

3B. ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА

Приз получила испанская футболистка Айтана Бонмати из Барселоны

3C. В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин

В Дохе, столице Катара, прошла церемония вручения наград

4A. Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету

4B. Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора

Сложную победу каталонцам принесли Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги

Тернопольская «Нива» и Юрий Вирт договорились о прекращении сотрудничества

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ расторг контракт с защитником. Его приобрели у Динамо

Назар Балаба покинул Верес из Ровно

6A. Новым тренером Карпат станет испанец, который возглавлял Альмерию и Мурсию

Фран Фернандес имеет предварительную договоренность со львовским клубом

6B. В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины

Сейчас гендиректор «Карпат» Андрей Русол находится в Испании

7. Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе

Ангелина поднялась на 127-е место благодаря чемпионству на WTA 125 во Франции

8. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча

Станислав Гончаренко возглавил «Сухую Балку»

9. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик

Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь

10. Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?

О первом зимнем входящем трансфере «горняков»