Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 18:12 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:43
Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин

Сантьяго Монтиэль выиграл Премию Пушкаша, Лизбет Овалье – приз Марты

Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин
FIFA. Сантьяго Монтиэль

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Приз за лучший гол 2025 года – Премию Пушкаша – получил аргентинец Сантьяго Монтиэль из Индепендьенте за удар бисиклетой в ворота Индепендьенте Ривадавия.

Награду Marta Award за лучший гол среди женщин получила Лизбет Овалье, мексиканский футболист клуба Орландо Прайд. Она забила отличный гол пяткой за мексиканский Тигрес в ворота Гвадалахары (впоследствии перешла в Орландо Прайд).

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

  • Алеррандаро (Бразилия, Витория)
  • Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)
  • Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)
  • Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)
  • Амр Нассер (Египет, Фарко)
  • Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)
  • Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)
  • Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)
  • Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

ВИДЕО. Бисиклета от Сантьяго Монтиэля – лучший гол 2025 года

ВІДЕО. Удар пяткой от Лизбет Овалье – лучший гол 2025 года

