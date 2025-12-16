Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Приз за лучший гол 2025 года – Премию Пушкаша – получил аргентинец Сантьяго Монтиэль из Индепендьенте за удар бисиклетой в ворота Индепендьенте Ривадавия.

Награду Marta Award за лучший гол среди женщин получила Лизбет Овалье, мексиканский футболист клуба Орландо Прайд. Она забила отличный гол пяткой за мексиканский Тигрес в ворота Гвадалахары (впоследствии перешла в Орландо Прайд).

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

Алеррандаро (Бразилия, Витория)

Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)

Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)

Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)

(Аргентина, Индепендьенте) Амр Нассер (Египет, Фарко)

Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)

Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)

Деклан Райс (Англия, Арсенал)

Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)

Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

ВИДЕО. Бисиклета от Сантьяго Монтиэля – лучший гол 2025 года

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

ВІДЕО. Удар пяткой от Лизбет Овалье – лучший гол 2025 года

Lizbeth Ovalle, take a bow.



A goal worthy of the Marta award. 😮‍💨 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025