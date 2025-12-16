Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин
Сантьяго Монтиэль выиграл Премию Пушкаша, Лизбет Овалье – приз Марты
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.
Приз за лучший гол 2025 года – Премию Пушкаша – получил аргентинец Сантьяго Монтиэль из Индепендьенте за удар бисиклетой в ворота Индепендьенте Ривадавия.
Награду Marta Award за лучший гол среди женщин получила Лизбет Овалье, мексиканский футболист клуба Орландо Прайд. Она забила отличный гол пяткой за мексиканский Тигрес в ворота Гвадалахары (впоследствии перешла в Орландо Прайд).
Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин
- Алеррандаро (Бразилия, Витория)
- Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)
- Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)
- Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)
- Амр Нассер (Египет, Фарко)
- Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)
- Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)
- Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)
- Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)
- Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
ВИДЕО. Бисиклета от Сантьяго Монтиэля – лучший гол 2025 года
We'll never tire of this goal. 🤸♂️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫
Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
ВІДЕО. Удар пяткой от Лизбет Овалье – лучший гол 2025 года
Lizbeth Ovalle, take a bow.— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
A goal worthy of the Marta award. 😮💨
Your 2025 Marta award winner is Lizbeth Ovalle. 👏— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
