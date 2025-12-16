Названы лучшие вратари 2025 года среди мужчин и женщин по версии FIFA
Награду получат Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Ман Сити) официально назван лучшим голкипером года.
Аналогичный приз для лучшего голкипера среди женщин получила английская футболистка Ханна Хэмптон из Челси.
Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин
- Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
- Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
- Давид Райя (Испания, Арсенал)
- Ян Зоммер (Швейцария, Интер)
- Войцех Щенсны (Польша, Барселона)
Номинанты на лучшего вратаря среди женщин
- Анн-Катрин Бергер (Германия, Готем)
- Ката Колл (Испания, Барселона)
- Кристиан Эндлер (Чили, Лион)
- Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
- Анна Мурхауз (Англия, Орландо Прайд)
- Чиамака Ннадозие (Нигерия, Париж / Брайтон)
- Фаллон Таллис-Джойс (США, Манчестер Юнайтед)
Лучшие вратари 2025 года – Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон
Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
