Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 декабря 2025, 16:31 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:41
Названы лучшие вратари 2025 года среди мужчин и женщин по версии FIFA

Награду получат Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон

FIFA

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Ман Сити) официально назван лучшим голкипером года.

Аналогичный приз для лучшего голкипера среди женщин получила английская футболистка Ханна Хэмптон из Челси.

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

  • Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
  • Давид Райя (Испания, Арсенал)
  • Ян Зоммер (Швейцария, Интер)
  • Войцех Щенсны (Польша, Барселона)

Номинанты на лучшего вратаря среди женщин

  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Готем)
  • Ката Колл (Испания, Барселона)
  • Кристиан Эндлер (Чили, Лион)
  • Ханна Хэмптон (Англия, Челси)
  • Анна Мурхауз (Англия, Орландо Прайд)
  • Чиамака Ннадозие (Нигерия, Париж / Брайтон)
  • Фаллон Таллис-Джойс (США, Манчестер Юнайтед)

Лучшие вратари 2025 года Джанлуиджи Доннарумма и Ханна Хэмптон

Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити ПСЖ награды ФИФА лучший вратарь
