Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 23:27 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:35
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины

Сейчас гендиректор «Карпат» Андрей Русол находится в Испании

ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол 16 декабря отправился в Испанию вместе с испанцем Андони Бомбином, который возглавляет Академию львовского клуба.

Цель этой поездки – знакомство с малоизвестным местным специалистом Фран Фернандесом, который вскоре может заменить у руля «Карпат» Владислава Лупашко. С этим испанским тренером уже есть предварительная договоренность.

По имеющейся информации, в переговорах с этим специалистом в некоторой степени участвовали давние знакомые Русола по «Днепру» – Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, которые сейчас занимаются агентской деятельностью и уже имеют нескольких «своих» легионеров в чемпионате Украины.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов отставка назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Андрей Русол Роман Зозуля инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
