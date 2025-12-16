В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины

Как стало известно Sport.ua, генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол 16 декабря отправился в Испанию вместе с испанцем Андони Бомбином, который возглавляет Академию львовского клуба.

Цель этой поездки – знакомство с малоизвестным местным специалистом Фран Фернандесом, который вскоре может заменить у руля «Карпат» Владислава Лупашко. С этим испанским тренером уже есть предварительная договоренность.

По имеющейся информации, в переговорах с этим специалистом в некоторой степени участвовали давние знакомые Русола по «Днепру» – Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, которые сейчас занимаются агентской деятельностью и уже имеют нескольких «своих» легионеров в чемпионате Украины.