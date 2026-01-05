ФОТО. Сияет от счастья. Эмоции Аморима после увольнения из Ман Юнайтед

В понедельник, 5 января 2026 года, английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении португальского главного тренера первой команды клуба Рубена Аморима.

В этот же день фотографы в Манчестере встретили специалиста во время прогулки с женой и сделали несколько снимков, на которых Рубен искренне улыбается и, похоже, совсем не волнуется из-за потери работы.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата Англии.

ФОТО. Сияет от счастья. Эмоции Аморима после увольнения из Манчестер Юнайтед