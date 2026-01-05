Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сияет от счастья. Эмоции Аморима после увольнения из Ман Юнайтед
Англия
05 января 2026, 20:02
ФОТО. Сияет от счастья. Эмоции Аморима после увольнения из Ман Юнайтед

Похоже, португалец не сильно расстроился из-за потери работы

Eamonn

В понедельник, 5 января 2026 года, английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении португальского главного тренера первой команды клуба Рубена Аморима.

В этот же день фотографы в Манчестере встретили специалиста во время прогулки с женой и сделали несколько снимков, на которых Рубен искренне улыбается и, похоже, совсем не волнуется из-за потери работы.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата Англии.

фото эмоции Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига
