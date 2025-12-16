Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Кардифф Сити
16.12.2025 22:00 – FT 1 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 17 декабря 2025, 00:09
202
0

Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету

16 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 17 декабря 2025, 00:09
202
0
Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером в Кардиффе состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Челси в гостях обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.

Алехандро Гарначо открыл счет на 57-й минуте, однако Дэвид Тернбулл сравнял на 75-й минуте.

Решающий гол забил Педру Нету на 82-й минуте после точной передачи Андрея Сантоса. Точку в матче, оформив дубль поставил Гарначо (3:1).

В остальных матчах 1/4 финала сыграют: Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Кубок английской лиги

1/4 финала, 16 декабря 2025. Кардифф

Кардифф Сити – Челси – 1:3

Голы: Тернбулл, 75 – Гарначо, 57, 90+3, Педру Нету, 82

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Челси пропустил в Кубке, но Педру Нету вывел синих вперед
ВИДЕО. Гарначо вывел Челси вперед в четвертьфинале Кубка лиги
Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кардифф Сити Челси Кубок английской лиги по футболу Алехандро Гарначо видео голов и обзор Педру Нету
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16 декабря 2025, 06:32 43
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Украинец пропустит минимум два года

На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16 декабря 2025, 19:43 8
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA

Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года

Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины
Футбол | 16.12.2025, 23:27
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Футбол | 16.12.2025, 16:23
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем