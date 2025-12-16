Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Дубль оформил Алехандро Гарначо, еще один гол забил Педру Нету
Вечером в Кардиффе состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Челси в гостях обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.
Алехандро Гарначо открыл счет на 57-й минуте, однако Дэвид Тернбулл сравнял на 75-й минуте.
Решающий гол забил Педру Нету на 82-й минуте после точной передачи Андрея Сантоса. Точку в матче, оформив дубль поставил Гарначо (3:1).
В остальных матчах 1/4 финала сыграют: Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).
Кубок английской лиги
1/4 финала, 16 декабря 2025. Кардифф
Кардифф Сити – Челси – 1:3
Голы: Тернбулл, 75 – Гарначо, 57, 90+3, Педру Нету, 82
