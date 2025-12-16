Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Кардифф Сити
16.12.2025 22:00 - : -
Челси
Англия
16 декабря 2025, 13:53 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:57
Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 декабря в 22:00 матч 1/4 финала Кубка английской лиги

16 декабря 2025, 13:53 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:57
Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря).

Еще один поединок Арсенал – Кристал Пэлас пройдет на следующей неделе (23 декабря).

Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Кардифф Сити – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Кардифф Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Известны детали первого зимнего трансфера Динамо. Суркис раскошелился?
Кардифф Сити Челси Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
