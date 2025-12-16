6 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.

Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря).

Еще один поединок Арсенал – Кристал Пэлас пройдет на следующей неделе (23 декабря).

Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports