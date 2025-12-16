Кардифф Сити – Челси. 1/4 финала Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 декабря в 22:00 матч 1/4 финала Кубка английской лиги
6 декабря в 22:00 состоится поединок 1/4 финала Кубка Английской лиги.
Кардифф Сити принимает Челси на стадионе Кардифф Сити в столице Уэльса
В других матчах 1/4 финала сыграют Ман Сити – Брентфорд, Ньюкасл – Фулхэм (17 декабря).
Еще один поединок Арсенал – Кристал Пэлас пройдет на следующей неделе (23 декабря).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
