Вечером 16 декабря в Кардиффе состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Челси в гостях обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.

Алехандро Гарначо открыл счет на 57-й минуте, однако Дэвид Тернбулл сравнял на 75-й минуте.

Решающий гол забил Педру Нету на 82-й минуте после точной передачи Андрея Сантоса. Точку в матче, оформив дубль поставил Гарначо (3:1).

Кубок английской лиги

1/4 финала, 16 декабря 2025. Кардифф

Кардифф Сити – Челси – 1:3

Голы: Тернбулл, 75 – Гарначо, 57, 90+3, Педру Нету, 82

Видео голов и обзор матча