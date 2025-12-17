Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Кардифф Сити
16.12.2025 22:00 – FT 1 : 3
Челси
Англия
17 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 01:35
20
0

Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

17 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 01:35
20
0
Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 декабря в Кардиффе состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Челси в гостях обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Алехандро Гарначо открыл счет на 57-й минуте, однако Дэвид Тернбулл сравнял на 75-й минуте.

Решающий гол забил Педру Нету на 82-й минуте после точной передачи Андрея Сантоса. Точку в матче, оформив дубль поставил Гарначо (3:1).

Кубок английской лиги

1/4 финала, 16 декабря 2025. Кардифф

Кардифф Сити – Челси – 1:3

Голы: Тернбулл, 75 – Гарначо, 57, 90+3, Педру Нету, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Жуан Педро.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Андрей Сантос.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Тернбулл (Кардифф Сити), асcист Perry Ng.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Факундо Буонанотте.
Кардифф Сити Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Алехандро Гарначо Педру Нету
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
