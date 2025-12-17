Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
Вечером 16 декабря в Кардиффе состоялся четвертьфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Челси в гостях обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Алехандро Гарначо открыл счет на 57-й минуте, однако Дэвид Тернбулл сравнял на 75-й минуте.
Решающий гол забил Педру Нету на 82-й минуте после точной передачи Андрея Сантоса. Точку в матче, оформив дубль поставил Гарначо (3:1).
Кубок английской лиги
1/4 финала, 16 декабря 2025. Кардифф
Кардифф Сити – Челси – 1:3
Голы: Тернбулл, 75 – Гарначо, 57, 90+3, Педру Нету, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Габриэль Мек отказался ехать в Украину
Украинец пропустит минимум два года