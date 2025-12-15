16 декабря на Кардифф Сити Стэдиум пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии, в котором Кардифф Сити встретится с Челси. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кардифф Сити

Команда относительно недавно пробивалась в Премьер-Лигу. Но, во-первых, там не задержалась, вылетев после первого же сезона. Во-вторых, теперь она уже перестала быть даже середняком Чемпионшипа. Весной из нее вылетели, причем со свистом, с 24-го, последнего места.

Конечно же, сейчас в приоритете - возвращение на упущенный уровень. И там как раз все складывается вполне неплохо, в Лиге 1 новичок идет в лидерах. 4-3 со Донкастером стали пятой победой кряду. Но при этом хватало сил и мотивации, чтобы и в Кубке Лиги пройти уже четырех соперников, в том числе Бернли из АПЛ и сенсационного новичка Чемпионшипа, Рексхэм. Хотя, с другой стороны, Питерборо в другом похожем турнире, кубке страны, успели уступить - 0:1.

Челси

Клуб с лета прошлого года играет под руководством Марески. И, конечно же, он оправдал свое приглашение уже в первый год работы в Лондоне, при четвертом месте в АПЛ добыв для гранда новые трофеи, выиграв Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Да и в новом сезоне, несмотря на обилие травм, в целом успешно начал. Да, случались осечки, но их перекрывали успехами вплоть до 3:0 с Барселоной.

Но после 1:1 в меньшинстве с лидером Премьер-Лиги, Арсеналом, начался откровенный спад. После ничьи с соседом проиграли Лидсу и не забили кризисному Борнмуту, закончив 0:0. А в Лиге чемпионов остались без очков в Бергамо, уступив Аталанте 1:2. На выходных с Эвертоном ситуацию наконец-то переломили, оформив уверенные 2:0.

Статистика личных встреч

Последние успехи валлийцев были еще в 60-е годы прошлого века. В пяти последних поединках, в 2010-2019, неизменно побеждал столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гранд из Лондона. Но и соперник хорош - рекомендуем ставить на нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).