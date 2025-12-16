Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Другие новости
16 декабря 2025, 19:34 | Обновлено 16 декабря 2025, 20:26
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд

Луис Энрике и Сарина Вигман стали лучшими тренерами 2025 года

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.

Луис Энрике (Испания, ПСЖ) – лучший тренер 2025 года.

На тренерском мостике ПСЖ Луис Энрике выиграл в 2025 году Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции.

Топ-3 номинантов: Луис Энрике (Испания, ПСЖ), Ханси Флик (Германия, Барселона), Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль).

Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии) – лучший тренер года среди женских команд.

Топ-3 номинанток: Соня Бомпастор (Франция, Челси), Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал), Сарин Вигман (Нидерланды, сборная Англии).

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

  • Хавьер Агирре (Мексика, сборная Мексики)
  • Микель Артета (Англия, Арсенал)
  • Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
  • Ханси Флик (Германия, Барселона)
  • Энцо Мареска (Италия, Челси)
  • Роберто Мартинес (Испания, сборная Португалии)
  • Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)

Номинанты на лучшего тренера женских команд

  • Соня Бомпастор (Франция, Челси)
  • Джонатан Хиральдес (Испания, Вашингтон Спирит / Лион)
  • Себ Хайнс (Англия, Орландо Прайд)
  • Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
По теме:
ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
лучший тренер Сарина Вигман Луис Энрике ПСЖ награды ФИФА женская сборная Англии по футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Andromed
ну тут без сюрпризів, Енріке був найкращим
