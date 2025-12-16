Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Луис Энрике и Сарина Вигман стали лучшими тренерами 2025 года
Вечером 16 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.
Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру.
Луис Энрике (Испания, ПСЖ) – лучший тренер 2025 года.
На тренерском мостике ПСЖ Луис Энрике выиграл в 2025 году Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции.
Топ-3 номинантов: Луис Энрике (Испания, ПСЖ), Ханси Флик (Германия, Барселона), Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль).
Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии) – лучший тренер года среди женских команд.
Топ-3 номинанток: Соня Бомпастор (Франция, Челси), Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал), Сарин Вигман (Нидерланды, сборная Англии).
Номинанты на лучшего тренера мужских команд
- Хавьер Агирре (Мексика, сборная Мексики)
- Микель Артета (Англия, Арсенал)
- Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
- Ханси Флик (Германия, Барселона)
- Энцо Мареска (Италия, Челси)
- Роберто Мартинес (Испания, сборная Португалии)
- Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)
Номинанты на лучшего тренера женских команд
- Соня Бомпастор (Франция, Челси)
- Джонатан Хиральдес (Испания, Вашингтон Спирит / Лион)
- Себ Хайнс (Англия, Орландо Прайд)
- Рене Слегерс (Нидерланды, Арсенал)
- Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
