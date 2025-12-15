Трансфер Оба в Шахтер, гол+пас Зубкова, трофей Калининой, бронза Приходько

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 декабря.

1. ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой

Горняки занимают второе место, уступая черкасскому клубу по личной игре

2A. Зимние каникулы в УПЛ стартовали. Шахтер напоследок разгромил Эпицентр

Команда Турана снова феерит в атакующем футболе на внутренней арене

2B. Спокойно и без нервов. Киевское Динамо обыграло ровенский Верес

Команда Игоря Костюка, забив два быстрых гола, гарантировала себе результат

2C. Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава

В заснеженном Кропивницком нашлось место результативному футболу

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ

Проспер Оба переехал в расположение горняков

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с ключевым футболистом

Эдуард Сарапий остается в Житомире до лета 2030 года

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным игроком после матча с Динамо

Валерий Кучеров покинул расположение ровенского «Вереса»

4A. Гонка за Арсеналом. Дубль Холанда принес победу Ман Сити над Кристал Пэлас

Подопечные Пепа Гвардиолы забили 3 мяча и не оставили соперникам шансов

4B. Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве

5A. Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа

Александр оформил гол + ассист, матч в Турции завершился со счетом 3:3

5B. Сухарь Трубина, предассист Судакова. Бенфика спокойно переиграла соперника

«Орлы» с разгромным счетом завершили матч с «Морейренсом»

6. Исторически. Украинка впервые выиграла медаль на Кубке мира в биг-эйре

Катерина Коцар совершила чудо на этапе в Стримбоут

7A. Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в 3 сетах, отыграв подачу на матч

7B. Свитолина во Франции проиграла выставочный матч 88-й ракетке мира

Элина уступила Елене-Габриэле Русе на командном турнире в Бур-де-Пеаже

8A. Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ

В Хохфильцене сборная Украины финишировала седьмой

8B. Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы

Долгожданная победа для итальянской биатлонистски Лизы Виттоцци

8C. Кубок IBU. Доминация французов: как украинцы финишировали в персьюте

Денис Насыко показал лучший результат в команде – 20-е место

8E. Еще одна награда. Украинка финишировала третьей на юниорском кубке IBU

Ксения Приходько стала третьей в масс-старте-60

8F. Юниорский кубок IBU. Украинец в топ-10. Прошел масстарт юниоров в Гомсе

Дмитрий Крюков в заключительной гонке в Швейцарии финишировал на 7-й позиции

9A. Амосов круто дебютировал в UFC. Теперь он официально боец промоушена

Однако категория – сложная

9B. Лежал у бассейна и получил звонок. Первый триумф Бердена в день 49-летия

В финале снукерного турнира 2025 Shoot Out юбиляр обыграл Стюарта Бингема

10. СК Полтава провалил первый круг в УПЛ. Не помогает даже победа над Динамо

Если дебютант хочет остаться в элите, то весной придется как следует поднажать