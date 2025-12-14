Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава
В заснеженном Кропивницком нашлось место результативному футболу
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
СК «Полтава» – «Рух» - 1:2
Голы: Мисюра, 49 – Фаал, 31, 71
Предупреждения: Даниленко, 78 – Сапуга, 21, Роман, 89
СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин (Веремиенко, 69) – Даниленко (Шаповалов, 83), Плахтырь – Галенков (Кононов, 83), Дорошенко (Вивдич, 69), Одарюк – Марусич.
«Рух»: Герета – Лях, Холод, Копина, Роман – Рейляну (Подгурский, 53), Слесарь, Сапуга (Бойко, 90+1) – Квасница (Китела, 82), Фаал, Рунич.
Арбитр: Максим Фирсов (Ровно).
Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).
Удары (в створ) – 5 (1) : 7 (6)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 1:0
Температура: 21°C
