Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава
Премьер-лига
Полтава
14.12.2025 13:00 – FT 1 : 2
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 14:59 |
1421
2

Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава

В заснеженном Кропивницком нашлось место результативному футболу

14 декабря 2025, 14:59 |
1421
2 Comments
Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

СК «Полтава» – «Рух» - 1:2

Голы: Мисюра, 49 – Фаал, 31, 71

Предупреждения: Даниленко, 78 – Сапуга, 21, Роман, 89

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Савенков, Бужин (Веремиенко, 69) – Даниленко (Шаповалов, 83), Плахтырь – Галенков (Кононов, 83), Дорошенко (Вивдич, 69), Одарюк – Марусич.

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Копина, Роман – Рейляну (Подгурский, 53), Слесарь, Сапуга (Бойко, 90+1) – Квасница (Китела, 82), Фаал, Рунич.

Арбитр: Максим Фирсов (Ровно).

Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).

Удары (в створ) – 5 (1) : 7 (6)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 1:0

СК ПОЛТАВА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

По теме:
СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Иван ФЕДЫК: Мы еще несколько дней назад это знали. Эта победа очень ценна»
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
Хоккей | 13 декабря 2025, 22:05 0
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией

Команда обыграла сборную Румынии

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 декабря 2025, 15:15 15
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Красно-черные» киевлян еще не обыгрывали

Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.12.2025, 15:42
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14.12.2025, 07:42
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andy_P
Лохи. Первые в очереди на вылет.
Ответить
0
pecherytsja88
Та ти шо? А динамо?
Ответить
0
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем