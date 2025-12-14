В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Полтава» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком на поле стадионе «Зирка», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полтава

«Полтава» в предыдущем розыгрыше Первой лиги довольно неожиданно заняла другое место и вышла в УПЛ. Но дальше начались проблемы.

Существенного усиления команда не получила, а для выступлений в Премьер-лиге состава, даже в Первой лиге не считавшегося фаворитом, явно не хватило мастерства и опыта. Как следствие, после первого круга у команды должно быть шесть очков, если бы не проблемы киевского «Динамо». Столичный гранд настолько увяз в болоте собственных проблем, что сенсационно уступил абсолютному аутсайдеру в матче, где на победу «Полтави» был коэффициент 34.

Но даже девять очков не помогли подняться выше последнего места. Прямо сейчас полтавская команда считается главным претендентом на вылет, а вокруг нее появляются странные околофутбольные моменты – то владелец заявляет, что финансовых проблем у клуба нет и футболисты, зная, куда и на какие условия шли, должны показывать лучшие результаты, то вообще какие-то слухи о тотализаторе пролезали в инфопространство. Но не будем об этом, есть отдельный материал на сайте.

Самой главной новостью последней недели, но с явным знаком минус, стала смерть Владимира Сысенко. Специалист был одним из основателей клуба и неизменным главным тренером, а формально не был им из-за отсутствия должной категории, которую намеревался получить. Но смерть часто разрушает многие планы. Выражаем полтавскому клубу соболезнования, потеря очень велика...

Рух

Последние несколько сезонов «Рух» считался одним из теневых претендентов на еврокубки, но постоянно команде что-то жило. В конце концов, началась какая-то непонятная (здесь поставлю три точки во избежание нецензурщины) ... с объединением с «Карпатами». В конце концов, несмотря на пафосность всех заявлений обоих львовских клубов, никакого объединения не состоялось, но лучшие игроки команды перешли все же в «Карпаты», что прямо отразилось на результатах, пошедших вниз.

Главный тренер команды Виталий Пономарев не выдержал такого бардака и перед началом сезона перешел в ЛНЗ, с которым сейчас работает в нормальных стабильных условиях и заслуженно возглавляет турнирную таблицу. А «Рух» тренирует Иван Федык.

И тренировал так себе в начале сезона. Довольно долго львовяне плелись у подвала таблицы, борясь за выживание, но дела будто наладились на исходе первого круга, поскольку были одержаны три победы и теперь «Рух» даже не в зоне переходных матчей.

Последняя победа, одержанная над «Полесьем», оказалась очень тяжелой. Матч был чрезвычайно горячим, была и потасовка, а игроки и тренер «Полесья» получали штрафы и дисквалификации за красные карточки.

Правда, не обошелся без дисквалификаций и «Рух», но хотя бы из-за перебора желтых карточек, а не из-за красных. Не сыграют Слюбик и Притула, а также, пожалуй, и Квасница, но не из-за дисквалификации, а из-за повреждения вследствие грубого фола Андриевского, за который оппонент как раз и был удален.

История встреч

Игра первого круга между командами стала единственной в истории противостояния. Тогда дважды забили игроки «Полтави» и однажды – львовяне, но при этом победила львовская команда, поскольку один из голов футболисты «Полтавы» забили у свои ворота. Интересно, что автор гола «Руха» Виталий Роман после той игры должен был перейти в польскую команду, но что-то пошло не так и Роман до сих пор является одним из ключевых исполнителей «желто-черных».

Ориентировочные склады

«Полтава»: Восконян – Кононов, Савенков, Мисюра, Коцюмака – Даниленко, Хахлев – Одарюк, Вивдыч, Галенков – Марусич

«Рух»: Герета – Лях, Слюсар, Холод, Роман – Эдсон, Копына – Китела, Рейляну, Клайвер – Фаал

Прогноз противостояния

Вокруг «Полтави» делается что-то странное, поэтому «Рух, пусть и обескровлен, является явным фаворитом и должно выигрывать.