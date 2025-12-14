Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 14:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:03
Команды сыграли матч 16 тура УПЛ

СК Полтава.

СК Полтава и львовский Рух сыграли матч 16 тура Украинской Премьер-лиги на заснеженном стадионе «Зирка» в Кропивницком.

Подопечные Павла Матвиченко скорее привыкли к погодным условиям и взяли мяч под свой контроль, но опасных моментов у ворот гостей так и не было. Рух на старте игры пыталось выбегать в быстрые атаки, но тоже без особого успеха. Но счет в матче открыл именно Рух. Бабукар Фаал расстроил голкипера хозяев на 30 минуте

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма СК Полтава обновила паритет в игре. Марусич сбросил головой мяч в центр штрафного на Одарюка, который обеспечил отскок Мисюре, а тот вколотил удар под перекладину на 49-й минуте игры. На 71 минуте Фаал сделал дубль и принес победу львовскому клубу

В нынешнем сезоне СК Полтава находится на 16 строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 15 сыгранных матчей. Рух занимает 12 строчку с 16 баллами.

Гол. 1:2. Бабукарр Фаал

Гол. 1:1. Евгений Мисюра

Гол. 0:1. Бабукарр Фаал

Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава
Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Вахоцкий
