Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
14.12.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:38
СК Полтава – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

СК Полтава – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 14-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 13:00.

Команды из нижней части таблицы будут открывать последний игровой день УПЛ в 2025 году. У коллектива Павла Матвийченко ситуация и вовсе удручающая – последнее место, однозначное количество побед, и все большее отставание от спасательного круга, на который не так давно забралась именно команда Ивана Федыка. «Рух» выиграл три матча подряд, и теперь есть все шансы на четвертый – а там и выход на экватор таблицы.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для СК Полтава и 1.79 для Руха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Полтава
14 декабря 2025 -
13:00
Рух Львов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
