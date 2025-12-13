В воскресенье, 14-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и львовский «Рух». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 13:00.

Команды из нижней части таблицы будут открывать последний игровой день УПЛ в 2025 году. У коллектива Павла Матвийченко ситуация и вовсе удручающая – последнее место, однозначное количество побед, и все большее отставание от спасательного круга, на который не так давно забралась именно команда Ивана Федыка. «Рух» выиграл три матча подряд, и теперь есть все шансы на четвертый – а там и выход на экватор таблицы.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.70 для СК Полтава и 1.79 для Руха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.