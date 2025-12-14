СК Полтава провалил первый круг в УПЛ. Не помогает даже победа над Динамо

По итогам минувшего сезона Первой лиги приятной неожиданностью стало выступление СК «Полтава». Эта команда, очевидно, еще тогда привлекла внимание и симпатии тех болельщиков, которые традиционно поддерживают номинально более слабые коллективы в их противостояниях с более сильными или статусными. Полтавчане в упорной борьбе сумели занять вторую позицию в турнирной таблице, которая позволила им прошмыгнуть в украинскую Премьер-лигу напрямую, без необходимости играть в плей-офф. Тот факт, что «Полтава» сумела обойти куда экономически и кадрово более мощные «Металлист 1925» и «Кудровку» вселял определенный оптимизм в души болельщиков этой команды накануне абсолютного дебюта в УПЛ.

Впрочем, сейчас, когда команды уже вплотную подошли к зимней паузе в чемпионате, можно делать первые промежуточные выводы и утверждать – «Полтава» неудачно стартовала в УПЛ-2025/26, если и вовсе не провалила первый круг. Кто-то сейчас может улыбнуться и спросить – мол, а что вы хотели (ждали) от новичка без солидного бюджета, который и без того сподобился за 15 матчей набрать 9 очков и даже сенсационно прибил действующего чемпиона «Динамо»? И в какой-то степени такой вопрос будет даже являться риторическим, но все-таки есть и другие нюансы, не позволяющие аж слишком благоволить «Полтаве» и ее текущим результатам в дебютном сезоне УПЛ…

Начать все-таки стоит с того, что с поздней весны нынешнего года «Полтава» играла фактически без главного тренера и одного из своих ключевых идеологов – Владимира Сысенко. Специалист, который посвятил становлению и восхождению клуба до уровня УПЛ всю свою наставническую карьеру, стояв у самых истоков возникновения «малиново-золотых» в 2011-м, по состоянию здоровья не мог помочь своим подопечным в такой ответственный для них период времени. Де-факто Сысенко продолжали считать главным тренером в «Полтаве», однако де-юре обязанности наставника исполняли его ассистент Игорь Тимченко, который по слухам вел весь тренировочный процесс и управлял командой, в тандеме с Павлом Матвийченко, которого клуб утвердил в должности главного тренера летом, чтобы, как поговаривали в кулуарах, просто соблюсти нормы регламента, так как коучем команды УПЛ должен быть специалист с соответствующей категорией и дипломом – Pro.

СК Полтава. Игорь Тимченко

Насколько эффективным оказался тандем Тимченко и Матвийченко решать, безусловно, лишь руководству «Полтавы», однако как минимум со стороны к результатам работы этих специалистов есть немало вопросов. Впрочем, какой-то период времени поднимать их не было ни малейшего желания, учитывая надежды на скорое возвращение на тренерскую лавку Сысенко, но 7 декабря пришло трагическое известие о том, что Владимир Анатольевич скончался…

Теперь СК «Полтава» придется окончательно учиться жить без Владимира Сысенко, а с Тимченко и Матвийченко спрос будет еще более строгим, так как по-хорошему их подопечные должны вывернуться наизнанку, но постараться посвятить дебютный сезон в УПЛ создателю клуба, и в идеале – сохранить прописку в элитарном дивизионе. Ради него, ради Владимира Анатольевича…

А теперь все-таки давайте поговорим о том, почему для СК «Полтава» первый круг оказался даже не неудачным, а по-настоящему провальным. И здесь ключевой аргумент – результаты. Причем не просто результаты как таковые, а даже конкретнее – результаты в матчах против команд плюс/минус того же уровня, или коллективов, оказавшихся в нижней половине таблицы и ведущих борьбу за выживание. Для того, чтобы выигрывать такую борьбу необходимо, прежде всего, побеждать в матчах с конкурентами, а не только сенсационно забирать очки у более сильных команд.

У «Полтавы» делать подобное в первом круге категорически не получалось. Судите сами: «малиново-золотые» проиграли все свои матчи командам, которые по итогам 15-ти туров оказались ниже десятого места в турнирной таблице. «Руху» полтавчане уступили со счетом 1:2, «Кудровке» – 1:3, «Александрии» – 0:1, «Оболони» – 1:2, «Эпицентру» – 0:3. Команда Матвийченко/Тимченко не набрала ни одного пункта в лобовых битвах с конкурентами за место в элитарном дивизионе на следующий сезон! И этот факт существенно перевешивает то, что «Полтава» обыграла «Динамо» (2:1), а также взяла весьма неожиданные ничьи против «Карпат» (1:1), «Колоса» (2:2) и «Кривбасса» (2:2).

Поговорите с любым профессиональным тренером, который пожелает сохранять объективность в своем анализе, и тот с ходу скажет, что настроить своих подопечных на матч с очевидным фаворитом гораздо проще, нежели на игру против равного соперника или того, чей класс и спортивная форма в текущий момент плюс/минус сопоставимы с твоими. В играх с грандами на «маленькие команды» нет ни малейшего груза ответственности. Даже за крупное поражение от «Шахтера» (1:7) ту же «Полтаву» никто особо не спешил разносить критическими замечаниями в пух и прах. Потому как объективно на поле было видно, что уровень соперников разный, и гранд оказался нацелен покуражиться по полной, а не бросил играть после достижения комфортного преимущества на табло.

А вот за поражения от «Руха», «Оболони», «Александрии», «Эпицентра» и «Кудровки» с тренерского штаба «Полтавы» необходимо спрашивать по полной. Именно в этих матчах, по сути, для «малиново-золотых» и решается судьба прописки в УПЛ на следующий сезон. Потому что победа в них означает не просто очередные три очка для себя в турнирную таблицу, но и, прежде всего, – неспособность набрать эти самые три очка для соперника, который, следовательно, не получит возможности оторваться и иметь очковую фору. Не зря подобного рода лобовые матчи неофициально любят называть еще «битвами за шесть очков». Как минимум банальной логики подобные утверждения уж точно не лишены…

Есть очевидные вопросы и по кадровой работе клуба в летнее трансферное окно. По сути, можно смело утверждать, что «Полтава» не усилилась в той степени, в которой должна была бы. Из новичков важным футболистом первой команды с ходу удалось стать только правому фулбеку Никите Кононову, подписание которого реально можно называть удачей для «Полтавы». Также как удовлетворительную можно оценивать работу в команде Олега Веремиенко и Алексея Хахлева, имевших и ранее опыт выступлений в УПЛ, однако от обоих, очевидно, можно было бы получить и больше в плане стабильности и качества выступлений. В остальном же «Полтава» в кадровом плане осталась практически тем же коллективом, что и завоевывал «серебро» в Первой лиге. Достаточно ли подобного для успеха в УПЛ? Вряд ли…

СК Полтава

Интересно, что президент «Полтавы» Сергей Иващенко недавно вышел в публичную плоскость с резким заявлением по поводу слухов о проблемах клуба с финансированием. Фактически босс клуба дал понять, что, с его точки зрения, у «малиново-золотых» есть все, чтобы решать задачу, которую он сам же и поставил на текущий сезон – сохранение прописки в элите. Стало быть, если на текущий момент результата нет, то, как минимум с позиции руководства, виноваты вовсе не финансы, а тренеры и футболисты, неспособные давать результат и ранее подписывавшиеся на те условия, которые они имеют.

Что еще откровенно омрачило первые полгода «Полтавы» в УПЛ, так это перманентные слухи о якобы причастности этой команды к матчам с фиксированными результатами. Ряд СМИ даже сообщал, что по данному факту Национальной полицией Украины начато расследование, однако все тот же Сергей Иващенко в категоричной форме отверг даже предположения о том, что его футболисты могут быть замешаны в договорных матчах. И здесь, пожалуй, не стоит развивать эту тему дальше, пока нет конкретных решений и вердиктов компетентных органов, чтобы не подогревать спекуляции и не наводить тень на плетень.

Что важно для СК «Полтава» прямо сейчас, так это матч 16-го тура против «Руха». Фактически сегодняшняя игра, в случае победы в ней, позволит «малиново-золотым» не только закрыть своего рода гештальт в аспекте успешности выступлений в чемпионате непосредственно в матчах против прямых конкурентов, но и как минимум уйти с последней позиции в УПЛ, проведя зиму не в статусе очевидного и главного аутсайдера турнира. Понятное дело, что в этом случае мы говорим лишь о дополнительном моральном преимуществе, однако и этот фактор крайне важен. «Полтава», которая ныне является самой возрастной командой УПЛ (средний возраст – 27,8 лет по данным Wyscout), странным образом нуждается именно в пресловутом «волшебном пенделе», который позволит этим футболистам проявить по весне свой опыт, характер и умение бороться за результат.

Пускай в мастерстве СК «Полтава» и проигрывает подавляющему большинству соперников по УПЛ, однако подобного рода картина была ранее и в Первой лиге, когда «малиново-золотые» номинально уступали и «Металлисту 1925», и «Кудровке», и вероятно, еще некоторым коллективам дивизиона, но тогда они свою задачу решить сумели – заняли второе место и получили исторический шанс показать себя в Премьер-лиге. Для того ли, чтобы там постоянно проигрывать прямым конкурентам и читать сплетни о договорных матчах? Согласитесь, такое себе «достижение», чтобы по нему тебя оценивали в будущем. Так что с мотивацией у «Полтавы» на сегодняшний матч с «Рухом» и весь весенний отрезок сезона точно должно быть все в порядке. Вопрос только в тренерской квалификации нынешних наставников «малиново-золотых» и их способности настраивать команду на то, чтобы добывать результат без Владимира Сысенко…