Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 23:44 |
СК «Полтава» подозревается в организации договорных матчей

СК Полтава

Национальная полиция Украины начала расследование из-за возможных договорных матчей Премьер-лиги СК «Полтавы». Об этом сообщило информационное агентство Центр новостей.

Клуб подозревается в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса Украины, в том числе мошенничество (ст. 190 УКУ), незаконное влияние на результаты спортивных соревнований (ст. 369-3 УКУ), деятельность нелегальных игровых схем (ст. 203-2 УКУ), вымогательство (ст. 189 УКУ) и легализация средств, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ).

Расследование ведется в рамках деятельности организованных групп, которые могут так или иначе влиять на результаты футбольных, теннисных и киберспортивных соревнований посредством принуждения, подкупа или предварительного сговора.

Ранее экс-глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка сообщил о, как минимум, пяти подозрительных матчах СК «Полтава», которые вызвали подозрение в возможном сговоре и манипуляциях результатами.

«Полтава» набрала шесть баллов и разместилась на последнем месте в турнирной таблице элитного дивизиона.

Николай Тытюк
Artem_Ponomar
Такими темпами Полтава банально не дійде до кінця сезону в УПЛ
