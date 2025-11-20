Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 22:07 |
720
2

Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела

Сергей Иващенко сообщил, что игроки СК «Полтава» не занимались организацией договорных игр

20 ноября 2025, 22:07 |
720
2 Comments
Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела
СК Полтава

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела против команды, которая обвиняется в организации договорных матчей:

«Правоохранители возбудили дело не в отношении нас. Это дело возбуждено еще в 2023 году по каким-то договорным матчам. Сейчас по обращению неизвестного мне издания материалы просто присоединили к старому делу. Отдельного уголовного дела именно по нашему клубу я не видел.

Я могу объяснить практически любую нашу игру. К примеру, когда говорят о кубковой игре с «Нивой», мы за сутки до матча опубликовали, что будет играть U-19, а не основа. Если менеджеры принимающих ставки компаний этого не смотрят, то это их проблема.

«Полтава» не занималась договорными матчами. Я как директор заявляю, что руководство клуба не имеет никакого отношения к организации или даже мысли о договорных матчах.

Мы говорили об этом еще перед игрой с «Шахтером». Футболисты все меня заверили, что они в этих вещах не участвуют. Но будь какой-то фактаж, а не просто слова, то комитет этики УАФ и правоохранительные органы уже давно бы «трясли» нас, – сообщил Иващенко.

По теме:
Легенда Динамо хочет заменить Шовковского на тренерском мостике
Александр КЕМКИН: «Невозможно, чтобы все всегда было только положительным»
Александр АНТОНЕНКО: «Что можно ожидать от Шахтера? Шахтер – это бренд»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Сергей Иващенко договорные матчи
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Футбол | 20 ноября 2025, 19:51 0
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет

Главный тренер сборной Турции оценил жеребьевку плей-офф квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 14:42 292
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20.11.2025, 17:25
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
karimj
В багатьох договірняках, домовленість іде між самими гравцями, а керівництво навіть не в курсі справи.
Ответить
0
valerafan1
Там скоріше судді на матчі Полтави ставлять ставки на неперемогу полтавчан. Звідси, і сумнівні пенальті в їх ворота. Так що потрібно арбітрів "допитати".
Ответить
0
Популярные новости
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 40
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем