Президент клуба УПЛ отреагировал на возбуждения уголовного дела

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела против команды, которая обвиняется в организации договорных матчей:

«Правоохранители возбудили дело не в отношении нас. Это дело возбуждено еще в 2023 году по каким-то договорным матчам. Сейчас по обращению неизвестного мне издания материалы просто присоединили к старому делу. Отдельного уголовного дела именно по нашему клубу я не видел.

Я могу объяснить практически любую нашу игру. К примеру, когда говорят о кубковой игре с «Нивой», мы за сутки до матча опубликовали, что будет играть U-19, а не основа. Если менеджеры принимающих ставки компаний этого не смотрят, то это их проблема.

«Полтава» не занималась договорными матчами. Я как директор заявляю, что руководство клуба не имеет никакого отношения к организации или даже мысли о договорных матчах.

Мы говорили об этом еще перед игрой с «Шахтером». Футболисты все меня заверили, что они в этих вещах не участвуют. Но будь какой-то фактаж, а не просто слова, то комитет этики УАФ и правоохранительные органы уже давно бы «трясли» нас, – сообщил Иващенко.