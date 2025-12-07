Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»
Сергей Иващенко ответил Виктору Вацко
Президент СК Полтава Сергей Иващенко отреагировал на слова известного журналиста Виктора Вацка, который заявил о финансовых проблемах полтавского клуба.
– Сергей Васильевич, действительно ли в вашем клубе плохие дела с финансами, о чем сказал Виктор Вацко?
– Я бы рекомендовал господину Вацко взять футбольный клуб, вытащить его из любителей в Премьер-лигу, финансировать это все дело, а потом кого-то обсуждать и поливать.
Может, ему досадно, что Динамо нам проиграло (1:2). Я так понимаю, что он болеет за киевскую команду, но… Мог бы понять критику от Суркиса или Ахметова, но не от блогера, – сказал функционер.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
