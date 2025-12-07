Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 12:52 |
Президент клуба УПЛ разнес Вацко: «Я так понимаю, он болеет за Динамо»

Сергей Иващенко ответил Виктору Вацко

СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко отреагировал на слова известного журналиста Виктора Вацка, который заявил о финансовых проблемах полтавского клуба.

– Сергей Васильевич, действительно ли в вашем клубе плохие дела с финансами, о чем сказал Виктор Вацко?

– Я бы рекомендовал господину Вацко взять футбольный клуб, вытащить его из любителей в Премьер-лигу, финансировать это все дело, а потом кого-то обсуждать и поливать.

Может, ему досадно, что Динамо нам проиграло (1:2). Я так понимаю, что он болеет за киевскую команду, но… Мог бы понять критику от Суркиса или Ахметова, но не от блогера, – сказал функционер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

По теме:
«Грустим вместе». В Кривбассе отреагировали на смерть тренера клуба УПЛ
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Глобально цели ЛНЗ не поменялись»
