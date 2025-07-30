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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги сменил главного тренера
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 08:53 |
624
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги сменил главного тренера

«Полтаву» возглавит Павел Матвийченко, Владимир Сысенко перейдет на должность тренера

30 июля 2025, 08:53 |
624
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Украинской Премьер-лиги сменил главного тренера
СК Полтава. Павел Матвичйенко

Новичок Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – объявил о назначении нового главного тренера. Об этом сообщила клубная пресс-служба на официальном сайте.

«СК Полтава представляет нового главного тренера – Павла Матвийченко. Новый наставник горожан временно сменит на этом посту Владимира Сысенко, пока последний будет приобретать тренерскую лицензию категории Pro. Сам Владимир продолжит заниматься тренировочным процессом временно в должности тренера.

Его инстинкт нападающего, работоспособность и лидерские качества сделали его одним из ключевых игроков в командах первой и высшей лиг Украины 1990-х годов.

Завершив карьеру игрока, Павел Васильевич полностью посвятил себя тренерскому делу. Он получил тренерскую лицензию PRO УЕФА, которая является самым высоким уровнем тренерской квалификации в европейском футболе. После окончания учебы Матвийченко работал с рядом клубов, включая молодежные и дублирующие составы.

Кроме клубной работы, Павел Матвийченко является инструктором Украинской ассоциации футбола (УАФ), занимается подготовкой тренеров», – сообщила «Полтава».

Павел Матвийченко – воспитанник киевской футбольной школы, в своей игровой карьере выступал за ряд известных клубов: «Нефтяник» (Ахтырка), «Ворскла» (Полтава), ЦСКА Киев, «Верес» (Ровно), «Нива» (Винница), «Кремень».

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Николай Титюк Источник: СК Полтава
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