Полтава определилась с последним летним новичком
Ранее футболист выступал за «Левый Берег»
Как стало известно Sport.ua после заключительного спарринга – с «Облонью» дебютант УПЛ – «Полтава» приостановил селекционную работу.
По имеющейся информации, последним пожилым новичком стал 23-летний нападающий Богдан Кобзарь – воспитанник волынского футбола, который в прошлом сезоне выступал за элитный «Левый Берег».
Тем временем стало известно, где будет проводить домашние календарные поединки юниорский состав «Полтавы» (U-19) – в Кременчуге, а его скелет составят воспитанники местной ДЮСШ «Кремень».
Ранее мы сообщали, что «Полтава» готовится к сезону без главного тренера.
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