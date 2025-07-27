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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 10:51 |
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Полтава определилась с последним летним новичком

Ранее футболист выступал за «Левый Берег»

27 июля 2025, 10:51 |
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Полтава определилась с последним летним новичком

Как стало известно Sport.ua после заключительного спарринга – с «Облонью» дебютант УПЛ – «Полтава» приостановил селекционную работу.

По имеющейся информации, последним пожилым новичком стал 23-летний нападающий Богдан Кобзарь – воспитанник волынского футбола, который в прошлом сезоне выступал за элитный «Левый Берег».

Тем временем стало известно, где будет проводить домашние календарные поединки юниорский состав «Полтавы» (U-19) – в Кременчуге, а его скелет составят воспитанники местной ДЮСШ «Кремень».

Ранее мы сообщали, что «Полтава» готовится к сезону без главного тренера.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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