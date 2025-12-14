Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве
Вечером 14 декабря состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги.
Мадридский Реал в гостях обыграл Алавес (2:1). Команды играли на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч оставался в резервном составе, ворота защищал Тибо Куртуа.
На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).
Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1). Однако вскоре Родриго с паса Вини Жуниора снова вывел Реал вперед на 76-й минуте (2:1).
Реал набрал 39 очков и продолжает погоню за Барселоной, которая имеет 43 пункта.
Топ-5 Ла Лиги: Барселона (43), Реал (39), Вильярреал (35), Атлетико (34), Эспаньол (30).
Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря
Алавес – Реал Мадрид – 1:2
Голы: Карлос Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76
