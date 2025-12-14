Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:02
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве

Вечером 14 декабря состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский Реал в гостях обыграл Алавес (2:1). Команды играли на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч оставался в резервном составе, ворота защищал Тибо Куртуа.

На 24-й минуте гости вышли вперед. Гол забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема (1:0).

Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте (1:1). Однако вскоре Родриго с паса Вини Жуниора снова вывел Реал вперед на 76-й минуте (2:1).

Реал набрал 39 очков и продолжает погоню за Барселоной, которая имеет 43 пункта.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (43), Реал (39), Вильярреал (35), Атлетико (34), Эспаньол (30).

Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря

Алавес – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Карлос Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес), асcист Антонио Бланко.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Джуд Беллингем.
ВИДЕО. Пропустили во втором тайме, но Родриго сразу вывел Реал вперед
Алавес – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Алавеса
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе видео голов и обзор Родриго Гоес Джуд Беллингем Алавес - Реал Карлос Висенте Винисиус Жуниор Тибо Куртуа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
