Чемпионат Испании
Алавес
14.12.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 декабря 2025, 17:53 | Обновлено 11 декабря 2025, 17:57
19
0

Смотрите 14 декабря в 22:00 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Алавес – Реал Мадрид

В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Алавес – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Алавес - Реал
