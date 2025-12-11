В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

