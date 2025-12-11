14.12.2025 22:00 - : -
19
0
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 22:00 поединок 16-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 14 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алавес – Реал МадридСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
