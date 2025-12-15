Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура испанской Ла Лиги
14 декабря в 22:00 прошел матч 16-го тура испанской Ла Лиги.
Алавес и мадридский Реал (1:2) играли на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин был заявлен в резервном составе.
На 24-й минуте забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема. Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте. Однако вскоре Родриго с паса Вини Жуниора снова вывел Реал вперед на 76-й минуте.
Галактикос выиграли матч со счетом 2:1 и набрали 39 очков (второе место), вперед идет Барселона (43).
Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря
Алавес – Реал Мадрид – 1:2
Голы: Карлос Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин
ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин
ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин
События матча
