  4. Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Алавес
14.12.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Испания
15 декабря 2025, 00:43 | Обновлено 15 декабря 2025, 00:51
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура испанской Ла Лиги

Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 22:00 прошел матч 16-го тура испанской Ла Лиги.

Алавес и мадридский Реал (1:2) играли на стадионе Мендисорроса в Витории-Гастейс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин был заявлен в резервном составе.

На 24-й минуте забил Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема. Карлос Висенте сравнял счет для хозяев поля на 69-й минуте. Однако вскоре Родриго с паса Вини Жуниора снова вывел Реал вперед на 76-й минуте.

Галактикос выиграли матч со счетом 2:1 и набрали 39 очков (второе место), вперед идет Барселона (43).

Ла Лига. 16-й тур, 14 декабря

Алавес – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Карлос Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 24 мин

ГОЛ! 1:1. Карлос Висенте, 69 мин

ГОЛ! 1:2. Родриго, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес), асcист Антонио Бланко.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Джуд Беллингем.
