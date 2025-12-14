14 декабря на Мендисоросса пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Реалом Мадрид.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда иногда выстреливает, в основном в кубковом формате. Но, главное, что у нее получилось в последнее время стать достаточно крепким середняком, что не сталкивается с реальной угрозой вылета, пусть даже особенных амбиций побороться за нечто большее в Витории не демонстрируют. Так, в прошлом сезоне было десять побед и 42 очка.

Ничего принципиально не поменялось и сейчас, при Эдуардо Коудете как главном тренере. Да, поражений достаточно много, но выигрывали при этом относительно часто, и опасная зона все еще далека. Тем более после того, как в крайнем туре получилось обыграть 1-0 Реала Сосьедад. А перед этим и вовсе был разгром со счетом 3:0. Но это было в кубке, где в противниках был в 1/32 финала ноунейм - Португалете.

Реал Мадрид

Клуб по праву претендует на статус сильнейшего не только в Испании, но и в мире. Но в прошлом туре даже Анчелотти взял только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, и то оба еще в 2024-м. В этом календарном году вообще не будет титулов. И, по сути, именно поэтому убрали опытнейшего Карло с тренерского поста.

В итоге в Мадрид вернулся Хаби Алонсо, уже в роли полноценного наставника. Но он и летом не впечатлил, проиграв в клубном чемпионате мира ПСЖ. И, главное, в полноценном новом сезоне, достаточно хорошо начав, с ноябре откровенно начал терять контроль. В том числе гранд уступил в прошлом туре дома Сельте, еще больше отстав от Барселоны - а ведь недавно лидировали! В Лиге чемпионов с Манчестер Сити в среду, открыв счет, снова проиграли.

Статистика личных встреч

1:0 в апреле стали уже седьмой кряду успехом столичного гранда в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку мадридского топ-клуба. Но все же проблемы у него несомненны - тут лучше ставить на оба забьют (коэффициент - 1,75).