Где Украина будет играть плей-офф, Лесное исключили, Оба забил оба Полтаве

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 ноября.

1А. РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

1B. Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

2. В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

3А. Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка

«Орлы» спокойно переиграли клуб из третьей лиги – «Атлетику»

3B. Поиздевались. Марсель выиграл в матче с шестью голами и возглавил Лигу 1

«Олимпийцы» пристыдили «Ниццу» на их же поле

4. Клубы из Англии, Италии и Испании следят за вингером Шахтера

Эгиналду может покинуть стан «горняков» следующим летом

5A. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ исключила клуб из участников чемпионата Украины

Лесное дважды не явилось на матчи

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером

Легию оштрафовали на 25 тысяч евро

6A. Олейникова впервые одолела Херцог и вышла в полуфинал турнира в Колине

Александра в двух сетах справилась с Полоной в 1/4 финала соревнований WTA 125 в Чили

6B. Сборная Украины по боксу заняла 11-е место в медальном зачете Кубка мира

Алиев, Иллюша, Захареев, Охота, Черноколенко и Ловчинская заняли третьи места в Индии

6C. Скелетон. Украинцы пробились в топ-25 в первом этапе Кубка мира

Владислав Гераскевич финишировал 11-м, Ярослав Лавренюк – 25-м

6D. Украинки уничтожили соперниц в стартовом матче EEVZA U18

Сине-желтые начали турнир по волейболу на победной ноте

6E. Сборная Украины стартовала с сухой победой над Азербайджаном в EEVZA U18

Для украинцев начало выступлений на соревнованиях оказалось удачным

7. Дождь и хаос. Состоялась квалификация Формулы-1 в Лас-Вегасе

Сложные условия не помешали Норрису взять поул

8A. Он взял четверть миллиона. Определен победитель топ-турнира в Эр-Рияде

В финале китаец Чжао Синьтун переиграл австралийца Нила Робертсона

8B. Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025

Сборная Италии прошла Бельгию – решающую победу над Бергсом добыл Коболли

9. Украденная победа. Украинец Аонишики провел ключевую схватку Kyūshū basho

Даниил Явгусишин уступил йокодзуне Оносато

10A. Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

10B. Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране

«Как такое возможно?» – спросите вы. Увы, война всему виной и в данном случае…