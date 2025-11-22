Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Украина будет играть плей-офф, Лесное исключили, Оба забил оба Полтаве
Другие новости
22 ноября 2025, 08:20 |
297
2

Где Украина будет играть плей-офф, Лесное исключили, Оба забил оба Полтаве

Главные новости за 21 ноября на Sport.ua

22 ноября 2025, 08:20 |
297
2 Comments
Где Украина будет играть плей-офф, Лесное исключили, Оба забил оба Полтаве
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 ноября.

1А. РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

1B. Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

2. В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

3А. Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка
«Орлы» спокойно переиграли клуб из третьей лиги – «Атлетику»

3B. Поиздевались. Марсель выиграл в матче с шестью голами и возглавил Лигу 1
«Олимпийцы» пристыдили «Ниццу» на их же поле

4. Клубы из Англии, Италии и Испании следят за вингером Шахтера
Эгиналду может покинуть стан «горняков» следующим летом

5A. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ исключила клуб из участников чемпионата Украины
Лесное дважды не явилось на матчи

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером
Легию оштрафовали на 25 тысяч евро

6A. Олейникова впервые одолела Херцог и вышла в полуфинал турнира в Колине
Александра в двух сетах справилась с Полоной в 1/4 финала соревнований WTA 125 в Чили

6B. Сборная Украины по боксу заняла 11-е место в медальном зачете Кубка мира
Алиев, Иллюша, Захареев, Охота, Черноколенко и Ловчинская заняли третьи места в Индии

6C. Скелетон. Украинцы пробились в топ-25 в первом этапе Кубка мира
Владислав Гераскевич финишировал 11-м, Ярослав Лавренюк – 25-м

6D. Украинки уничтожили соперниц в стартовом матче EEVZA U18
Сине-желтые начали турнир по волейболу на победной ноте

6E. Сборная Украины стартовала с сухой победой над Азербайджаном в EEVZA U18
Для украинцев начало выступлений на соревнованиях оказалось удачным

7. Дождь и хаос. Состоялась квалификация Формулы-1 в Лас-Вегасе
Сложные условия не помешали Норрису взять поул

8A. Он взял четверть миллиона. Определен победитель топ-турнира в Эр-Рияде
В финале китаец Чжао Синьтун переиграл австралийца Нила Робертсона

8B. Безумный тай-брейк на 32 очка. Определен первый финалист Кубка Дэвиса 2025
Сборная Италии прошла Бельгию – решающую победу над Бергсом добыл Коболли

9. Украденная победа. Украинец Аонишики провел ключевую схватку Kyūshū basho
Даниил Явгусишин уступил йокодзуне Оносато

10A. Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

10B. Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
«Как такое возможно?» – спросите вы. Увы, война всему виной и в данном случае…

По теме:
Жребий для Украины, интерес к Батагову, Фернандиньо завершил, что там на КД
Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы
Корзина для сборной, победа украинок в баскетболе, юниоры – в элит-раунде
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 07:19 7
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Если киевляне потеряют очки, то вернуться в чемпионскую гонку им будет очень сложно

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21 ноября 2025, 09:05 7
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение

Лондонский «Тоттенхэм» надеется переманить украинца

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21.11.2025, 15:03
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Футбол | 22.11.2025, 08:42
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
О! Уже появилась.
Ответить
0
vovei
А где новость про Лисне
Ответить
0
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
21.11.2025, 02:59
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем