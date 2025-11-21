Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Премьер-лига
Полтава
21.11.2025 15:30 – FT 0 : 2
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 17:30 | Обновлено 21 ноября 2025, 18:28
2775
9

В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

21 ноября 2025, 17:30 | Обновлено 21 ноября 2025, 18:28
2775
9 Comments
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
ФК ЛНЗ

Тринадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался почти сразу после завершения заключительного для этого года международного перерыва, и если две недели назад мы уходили на отдых от клубного футбола матчем с участием СК «Полтава», то и символически игра команды Павла Матвийченко должна была открывать очередной футбольный уик-энд в нашей стране. Тогда новички «элитного» дивизиона прогорели в игре против донецкого «Шахтера» (1:7), а на этот раз должны были сыграть против не менее интересного соперника.

Недаром же черкасский ЛНЗ в свое время тот же «Шахтер» в прямом смысле уничтожил на «Арене Львов» (4:1) не менее эффектно, чем «горняки» разобрались с «малиново-желтыми». Однако было понятно, что против одного из аутсайдеров текущего розыгрыша коллектив Руслана Пономарева должен сыграть все же в несколько иной футбол. И отнюдь не «Полтава» при этом должна задавать акценты в игре, а именно «сиреневые», с чем у них до этого кое-где возникали определенные проблемы в текущей кампании.

Вот и на этот раз матч для ЛНЗ был явно не из проходных. Потому что сначала нужно было найти правильный подход к раскрытию чужой обороны, что довольно долго не удавалось сделать, а затем должным образом построить собственную игровую модель на стадионе «Звезда» с акцентом на удержание счета. И, конечно, никуда не делись при этом фирменные быстрые выходы черкасского клуба в атаку, тогда как полтавчанам оставалось только не упустить игроков вблизи собственной штрафной.

Полчаса игрового времени в таком темпе команда Матвийченко выдержала довольно неплохо и позволила соперникам рассчитывать разве что на удар головой от Горина с подачи углового, когда Восконян надежно сыграл на линии ворот. А вот дальше гости все же усилиями Драмбаева и его заброса из глубины в направлении Проспера нашли пространство у чужого штрафного, и нигерийский форвард не оставил шансов не только вратарю соперников, но и трем защитникам рядом с собой на правом фланге штрафного.

Затем ЛНЗ начал действовать более осторожно впереди и в итоге ничего не дал создать хозяевам поля впереди в первом тайме. Да и во второй половине игры команда Матвийченко смогла нанести опасный удар по воротам только тогда, когда проигрывала в два мяча. Второй гол в ворота «Полтавы» стал следствием несогласованных действий вратаря и защитников при перехвате подачи Яшари со стандарта на 64 минуте, чем сразу воспользовался тот же Проспер. И стал лучшим бомбардиром чемпионата за счет этого также.

Полчаса до окончания игрового времени «сиреневые» проводили почти все время на чужой половине, но их игра впереди в итоге стала неприятной неожиданностью для тренерского штаба и отдельных игроков. В частности, Яшари очень сильно злился на партнеров, когда те не могли найти его в простых ситуациях у чужих владений. Однако если в ответ прилетает разве что опасный штрафной от Дорошенко, который из девятки собственных ворот вытаскивает Паламарчук, то при счете 2:0 в твою пользу можно этими моментами слишком и не переживать.

В следующие выходные СК «Полтава» поедет в киевское «Динамо», а черкасский ЛНЗ дома будет играть против «Кудровки».

Наши оценки:

СК «Полтава» (замены): Савенков – 5,0, Стрельцов – 6,0, Даниленко – 6,0, Коцюмака – б/о, Онищенко – б/о.

ЛНЗ (замены): Яшари – 6,0, Ноникашвили – 6,0, Кравчук – 6,0, Подоляк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

Голы: Проспер, 31, 64

Предупреждения: Плахтырь, 39 — Горин, 85, Ноникашвили, 88

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Мисюра, Опанасенко (Савенков, 23), Бужин – Плахтырь (Даниленко, 66), Хахлев (Стрельцов, 66) – Галенков (Онищенко, 90+2), Дорошенко, Одарюк (Коцюмака, 90+2) – Вивдыч.

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 69), Рябов, Танковский (Яшари, 53) – Кузык, Ассинор (Кравчук, 69), Проспер (Подоляк, 89).

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев)

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 5 (0) : 12 (7)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 1:2

СК ПОЛТАВА - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

По теме:
Проспер ОБА: «Я пообещал некоторым, что забью 3 гола в ворота СК Полтава»
ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью
Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Полтава - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21 ноября 2025, 12:23 2
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026

Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
Футбол | 21 ноября 2025, 18:12 0
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор

Команды играли матч 13 тура УПЛ

Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21.11.2025, 04:15
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Футбол | 20.11.2025, 19:42
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Футбол | 21.11.2025, 11:00
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aka_MIK
Красавчик, черкащанин, с моего района, знаю
Ответить
+1
R1d3r
Лучший вингер УПЛ
Ответить
0
Фанькин кот
Это хорошо. Потому как дынамке в ближайшее время второе место не светит, - даже если их будут за уши со всех сил тянуть продажные Андрюшкины судьишки.
Ответить
0
C.Пеклов
Районий Лебедин переміг обласну Полтаву.
Ответить
0
OKs100
Летом его купит Шахтер за 174-191 тысячу. 
Ответить
-4
Александр Шевченко
Проспера нужно Динамо купить срочно. Думаю сам игрок после этого сезона захочет в Киев
Ответить
-7
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 1
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 12
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем