В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Тринадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался почти сразу после завершения заключительного для этого года международного перерыва, и если две недели назад мы уходили на отдых от клубного футбола матчем с участием СК «Полтава», то и символически игра команды Павла Матвийченко должна была открывать очередной футбольный уик-энд в нашей стране. Тогда новички «элитного» дивизиона прогорели в игре против донецкого «Шахтера» (1:7), а на этот раз должны были сыграть против не менее интересного соперника.

Недаром же черкасский ЛНЗ в свое время тот же «Шахтер» в прямом смысле уничтожил на «Арене Львов» (4:1) не менее эффектно, чем «горняки» разобрались с «малиново-желтыми». Однако было понятно, что против одного из аутсайдеров текущего розыгрыша коллектив Руслана Пономарева должен сыграть все же в несколько иной футбол. И отнюдь не «Полтава» при этом должна задавать акценты в игре, а именно «сиреневые», с чем у них до этого кое-где возникали определенные проблемы в текущей кампании.

Вот и на этот раз матч для ЛНЗ был явно не из проходных. Потому что сначала нужно было найти правильный подход к раскрытию чужой обороны, что довольно долго не удавалось сделать, а затем должным образом построить собственную игровую модель на стадионе «Звезда» с акцентом на удержание счета. И, конечно, никуда не делись при этом фирменные быстрые выходы черкасского клуба в атаку, тогда как полтавчанам оставалось только не упустить игроков вблизи собственной штрафной.

Полчаса игрового времени в таком темпе команда Матвийченко выдержала довольно неплохо и позволила соперникам рассчитывать разве что на удар головой от Горина с подачи углового, когда Восконян надежно сыграл на линии ворот. А вот дальше гости все же усилиями Драмбаева и его заброса из глубины в направлении Проспера нашли пространство у чужого штрафного, и нигерийский форвард не оставил шансов не только вратарю соперников, но и трем защитникам рядом с собой на правом фланге штрафного.

Затем ЛНЗ начал действовать более осторожно впереди и в итоге ничего не дал создать хозяевам поля впереди в первом тайме. Да и во второй половине игры команда Матвийченко смогла нанести опасный удар по воротам только тогда, когда проигрывала в два мяча. Второй гол в ворота «Полтавы» стал следствием несогласованных действий вратаря и защитников при перехвате подачи Яшари со стандарта на 64 минуте, чем сразу воспользовался тот же Проспер. И стал лучшим бомбардиром чемпионата за счет этого также.

Полчаса до окончания игрового времени «сиреневые» проводили почти все время на чужой половине, но их игра впереди в итоге стала неприятной неожиданностью для тренерского штаба и отдельных игроков. В частности, Яшари очень сильно злился на партнеров, когда те не могли найти его в простых ситуациях у чужих владений. Однако если в ответ прилетает разве что опасный штрафной от Дорошенко, который из девятки собственных ворот вытаскивает Паламарчук, то при счете 2:0 в твою пользу можно этими моментами слишком и не переживать.

В следующие выходные СК «Полтава» поедет в киевское «Динамо», а черкасский ЛНЗ дома будет играть против «Кудровки».

Наши оценки:

СК «Полтава» (замены): Савенков – 5,0, Стрельцов – 6,0, Даниленко – 6,0, Коцюмака – б/о, Онищенко – б/о.

ЛНЗ (замены): Яшари – 6,0, Ноникашвили – 6,0, Кравчук – 6,0, Подоляк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

Голы: Проспер, 31, 64

Предупреждения: Плахтырь, 39 — Горин, 85, Ноникашвили, 88

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Мисюра, Опанасенко (Савенков, 23), Бужин – Плахтырь (Даниленко, 66), Хахлев (Стрельцов, 66) – Галенков (Онищенко, 90+2), Дорошенко, Одарюк (Коцюмака, 90+2) – Вивдыч.

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 69), Рябов, Танковский (Яшари, 53) – Кузык, Ассинор (Кравчук, 69), Проспер (Подоляк, 89).

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев)

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 5 (0) : 12 (7)

Угловые – 4 : 4

Оффсайды – 1:2

СК ПОЛТАВА - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C