Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
21.11.2025 15:30 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 03:03 |
15
0

СК Полтава – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Фиолетовые» находятся в прекрасной форме

ФК ЛНЗ

В тринадцатом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2025-2026 годов в пятницу, 21 ноября, в Кропивницком встретятся «Полтава» и ЛНЗ. Номинальные хозяева после разгромного поражения «Шахтеру» замыкают турнирную таблицу УПЛ, в то время как подопечные Виталия Пономарева, обыграв «Динамо», поднялись на вторую строчку.

СК Полтава

Дела полтавского клуба идут не очень лучшим образом: команда до сих пор продолжает находиться в поисках своей игры, но это им пока не удается, о чем свидетельствует последняя строчка с шестью набранными очками. Хотя из положительных моментов можно выделить ничейные результаты в матчах с «Колосом» и «Кривбассом», где команда Павла Матвийченко имела все шансы одержать победу.

А морально команду добил разгром от Шахтера, в матче против которого номинальные гости смогли отыграть один мяч, но затем пропустили целую торбу голов. Из-за этого игроков «Полтавы» начали обвинять в якобы участии в договорных матчах, но сами футболисты команды отмечают, что не имеют к этому никакого отношения, и готовы доказать свою непричастность.

Однако после возобновления УПЛ, полтавчане примут ЛНЗ, который стал настоящим открытием в начале этого сезона.

Отметим, что поединок пропустит дисквалифицированный Максим Марусич.

ЛНЗ

На старте этого розыгрыша УПЛ черкасский клуб превзошел сам себя. Команду Виталия Пономарева по праву можно считать грозой авторитетов, потому что на протяжении первого круга, ЛНЗ одновременно удалось одержать верх над «Шахтером» и «Динамо». Что интересно, то кроме этих побед черкасцы также переиграли «Полесье», «Металлист 1925» и «Колос», тем самым поднявшись на второе место.

Однако поражения «Вересу» и «Александрии» отдали «фиолетовых» от чемпионского трона, который был на расстоянии почти вытянутой руки.

В отличие от «Полтавы», ЛНЗ в период международной паузы провел спарринг против «горожан», в котором одержал победу 3:1, тем самым частично компенсировав поражение в чемионате.

Впереди команду ждет завершение первого круга, где ЛНЗ придется противостоять «Кудровке» и «Оболонью», но перед этим команда Пономарева встретится с «Полтавой» и попытается воспользоваться неудачными выступлениями оппонента, взяв три очка.

Статистика матчей

Между собой команды на официальном уровне провели два поединка, завершившихся минимальными победами ЛНЗ (1:0). Разница забитых мячей составляет 2:0 в пользу черкасского клуба.

Прогноз на противостояние

Что интересно, то четыре из шести очков «Полтава» смогла взять во время выступлений на домашней арене, тогда как ЛНЗ большинство своих матчей (кроме «Полесья» и «Шахтера») выиграл со счетом 1:0. Ожидаем, что в этом поединке будет не так много забитых мячей, поэтому нашим прогнозом будет меньше 3.0.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин, Плахтырь, Дорошенко, Одарюк, Галенков, Вивдич, Стрельцов

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Дайко, Муравский, Пасич, Ноникашвили, Кузык, Танковский, Яшари, Проспер, Ассинор

Прогноз Sport.ua
Полтава
21 ноября 2025 -
15:30
ЛНЗ
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.19 для ЛНЗ и 15.84 для СК Полтава.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава ЛНЗ Черкассы Павел Матвийченко Виталий Пономарев прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
