В пятницу, 21-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Команда Виталия Пономарева уже зарекомендовала себя в качестве грозы грандов нашего футбола. А теперь будет шанс добыть еще три очка в матче против абсолютного аутсайдера, а там, возможно, кто-то из конкурентов еще раз допустит осечку. Тем временем у коллектива Павла Матвийченко во время международной паузы появились проблемы с правоохранительными органами, поэтому может быть и не до футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Полтава ЛНЗ Победа ЛНЗ 1.17 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.17 для ЛНЗ и 18.00 для СК Полтава. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.