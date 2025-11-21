Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
21.11.2025 15:30 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 02:03 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:04
5
0

СК Полтава – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

21 ноября 2025, 02:03 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:04
5
0
СК Полтава – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В пятницу, 21-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 15:30.

Команда Виталия Пономарева уже зарекомендовала себя в качестве грозы грандов нашего футбола. А теперь будет шанс добыть еще три очка в матче против абсолютного аутсайдера, а там, возможно, кто-то из конкурентов еще раз допустит осечку. Тем временем у коллектива Павла Матвийченко во время международной паузы появились проблемы с правоохранительными органами, поэтому может быть и не до футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полтава
21 ноября 2025 -
15:30
ЛНЗ
Полтава ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
