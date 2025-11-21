Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 20:29 |
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно пользоваться тем, что в ЛНЗ есть такой игрок»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно пользоваться тем, что в ЛНЗ есть такой игрок»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (2:0) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Насколько легко было на поле вашим ребятам?

– Готовились к этому матчу очень серьезно, потому что СК «Полтава» забрала очки у достаточно серьезных соперников. Мы анализировали их игру – очень много борьбы, очень много подборов они выигрывали в предыдущих матчах, довольно агрессивно играли. Поэтому нужно было сзади очень качественно сыграть, в первую очередь не проиграть подбор.

Мы в принципе играли, как и с предыдущими соперниками, потому что мы знали, что СК «Полтава» будет отдавать инициативу. Они опасны, когда начинают вертикальные атаки. Нужен был баланс, мы понимали, что у нас будут голевые моменты. Получилось, в принципе, так, как мы готовились, как мы планировали.

– Насколько довольны сегодня реализацией? Проспер разобрался на самом высоком уровне – как оцените его действия?

– Он не только сегодня, он и в предыдущем матче очень качественно сыграл. Если есть в команде Проспер – значит, нужно максимально использовать его сильные качества для блага команды. На сегодняшний день он очень помогает команде.

Конечно, у него еще было несколько голевых моментов, которые он мог реализовывать, как и у всей команды, все равно у нас не такая реализация, как хотелось бы. Но будем работать над этими моментами.

– Вы не прибегли к глубокой ротации – с первых минут только одна смена по сравнению с предыдущими матчами. Но вы дали сыграть и вернувшемуся из сборной Косово Яшаре дебютировал Марко Подоляк. Насколько их физическое состояние отвечает сейчас требованиям УПЛ? Как они готовы?

– Яшари и Ноникашвили только вчера приехали после матчей во вторник, поэтому, конечно, они не были физически в идеальном состоянии, потому что не столько матчи забрали силы, сколько дорога.

Мы начали сегодня без Яшари, планировали, что он во 2 тайме выйдет, если нужно будет усиливать игру. И он сыграл свои 35 минут – для его игрового тонуса это важно, – сказал Пономарев.

Виталий Пономарев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Полтава - ЛНЗ пресс-конференция
Источник: УПЛ-ТВ
