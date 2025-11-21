СК Полтава в номинально домашнем матче сыграла против черкасского ЛНЗ. Игра проходила в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Фиолетовые» активнее начали поединок. Подопечные Виталия Пономарева продолжают играть в вертикальный футбол, но на старте матча футболистам СК Полтавы удалось удержать свои ворота «сухими». Самый опасный момент был у Проспера Оба.

На 31-й минуте матча Александр Драмбаев вырезал шикарную передачу на Проспера Оба. Нигериец убежал от защитников и невероятным ударом поразил ворота Валерия Восконяна.

Второй тайм подопечные Виталия Пономарева тоже начали достаточно активно. Опасно пробивал Горин. На 64-й минуте дубль оформил Проспер Оба. Яшари подал со штрафного, а Валерий Восконян выбил мяч точно на ногу вновь отличившегося нигерийца.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор

Гол, 64 минута. Проспер Оба:

Гол, 31 минута. Проспер Оба: