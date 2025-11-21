Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
21.11.2025 15:30 – FT 0 : 2
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор

Команды играли матч 13 тура УПЛ

Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ.

СК Полтава в номинально домашнем матче сыграла против черкасского ЛНЗ. Игра проходила в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Фиолетовые» активнее начали поединок. Подопечные Виталия Пономарева продолжают играть в вертикальный футбол, но на старте матча футболистам СК Полтавы удалось удержать свои ворота «сухими». Самый опасный момент был у Проспера Оба.

На 31-й минуте матча Александр Драмбаев вырезал шикарную передачу на Проспера Оба. Нигериец убежал от защитников и невероятным ударом поразил ворота Валерия Восконяна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм подопечные Виталия Пономарева тоже начали достаточно активно. Опасно пробивал Горин. На 64-й минуте дубль оформил Проспер Оба. Яшари подал со штрафного, а Валерий Восконян выбил мяч точно на ногу вновь отличившегося нигерийца.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 26 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор

Гол, 64 минута. Проспер Оба:

Гол, 31 минута. Проспер Оба:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ), асcист Александр Драмбаев.
