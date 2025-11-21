Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубы из Англии, Италии и Испании следят за вингером Шахтера
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 20:12 |
340
1

Клубы из Англии, Италии и Испании следят за вингером Шахтера

Эгиналду может покинуть стан «горняков» следующим летом

facebook.com/fcshakhtar. Эгиналду

21-летний левый вингер «Шахтера» Эгиналду может вскоре покинуть Украину и перебраться в один из клубов европейских топ-лиг.

По информации журналиста Руди Галетти, интерес к бразильцу проявляют в Англии, Италии и Испании.

Интерес к Эгиналду быстро растет, и клубы активно собирают необходимую информацию, чтобы осуществить трансфер вингера летом следующего года.

В Италии Эгиналду находился на радарах «Ромы» и «Торино», интерес которых не ослабевает, а лишь усилился. В Испании к бразильцу присматривается «Атлетико».

По данным журналиста, благодаря сочетанию скорости, техники и голевого чутья молодой бразилец теперь находится в поле зрения многих других европейских клубов. Если его прогресс продолжится, следующее летнее трансферное окно может стать решающим для его будущего.

Отметим, что контракт Эгиналду с «Шахтером» действует до лета 2028 года.

Эгиналду Шахтер Донецк Атлетико Мадрид Рома Рим Торино трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: Руди Галетти
Artem_Ponomar
Я щось сумніваюсь що інтерес цих команд предметний, але будем бачити
Ответить
0
