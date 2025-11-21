Клубы из Англии, Италии и Испании следят за вингером Шахтера

21-летний левый вингер «Шахтера» Эгиналду может вскоре покинуть Украину и перебраться в один из клубов европейских топ-лиг.

По информации журналиста Руди Галетти, интерес к бразильцу проявляют в Англии, Италии и Испании.

Интерес к Эгиналду быстро растет, и клубы активно собирают необходимую информацию, чтобы осуществить трансфер вингера летом следующего года.

В Италии Эгиналду находился на радарах «Ромы» и «Торино», интерес которых не ослабевает, а лишь усилился. В Испании к бразильцу присматривается «Атлетико».

По данным журналиста, благодаря сочетанию скорости, техники и голевого чутья молодой бразилец теперь находится в поле зрения многих других европейских клубов. Если его прогресс продолжится, следующее летнее трансферное окно может стать решающим для его будущего.

Отметим, что контракт Эгиналду с «Шахтером» действует до лета 2028 года.